Althaia fa campanya per finançar el nou hospital de dia d'oncologia amb donacions

La Fundació Althaia de Manresa ha començat les obres per dotar-se d´un nou hospital de dia d´oncologia i hematologia per tractar els malalts de càncer. El projecte està pressupostat en 2 milions d´euros, la major part dels quals es volen aconseguir amb donacions i mecenatge d´empreses, entitats i particulars. És una nova línia de treball que ha posat en marxa la institució sanitària manresana per captar recursos per a projectes concrets. Per aquest motiu Althaia ha creat la Unitat de Participació i Mecenatge que dirigeix la psicòloga Antònia Raich.

L´actual hospital de dia d´oncologia i hematologia és a la part històrica de l´edifici de Sant Joan de Déu. «Engeguem amb aquest projecte perquè és necessari i urgent», explica Raich. Les instal·lacions han quedat obsoletes, petites i són antigues, comenta. No s´adiuen amb el «servei integral i punter» que presta l´especialitat d´Oncologia d´Althaia, amb «resultats iguals o superiors que a la resta de Catalunya, Espanya i Europa», ressalta.

Un procés difícil



Raich comenta que passar per un càncer és un procés molt difícil que «afecta a tots els nivells, també el psicològic», i el tractament s´ha de poder prestar «en un espai on hi hagi confort, amb la seva intimitat i confidencialitat. Això és molt important. Però ara aquest espai no hi és». Per a Raich hi ha una descompensació entre la qualitat del servei que es dóna i els espais i instal·lacions que hi ha. Per això el primer objectiu de la Unitat de Participació i Mecentatge «és poder fer un hospital de dia a l´alçada del servei que s´està donant i coherent amb l´atenció integral que es presta». Les obres ja s´han iniciat «tot i que no tinguem els diners. Pensem que s´ha de fer i és una prioritat». Assegura que «estem intentant aconseguir els diners amb aportacions ciutadanes i amb el finançament propi. Quan més aviat els aconseguim, més aviat serà possible posar-lo en marxa».

El nou espai ja s´ha dissenyat. Serà igualment a la part històrica de Sant Joan de Déu, al lloc que antigament ocupava la UCI i que va quedar alliberat quan es va traslladar a la part nova de l´hospital.

Participació d´usuaris



En el disseny del nou espai hi han participat usuaris que han estat l´últim any a l´hospital de dia d´oncologia, i professionals d´Althaia.

Es dóna el cas que van ser els usuaris els qui van fer notar als arquitectes que les lliteres no estaven encarades a les finestres per poder contemplar l´exterior. Es va dibuixar així perquè els professionals puguin controlar tots els pacients. La demanda s´ha resolt dissenyant i projectant el perfil de les muntanyes de Montserrat al servei. Es pintaran amb els colors de la posta de sol des del parc de l´Agulla de Manresa.

El projecte més important



El projecte de l´hospital de dia d´oncologia és el més important que afronta Althaia, en volum i diners, des que es va inaugurar oficialment la part nova de l´Hospital de Sant Joan de Déu a l´octubre del 2014. Les obres es van dur a terme en dues fases i van suposar una inversió de 114 milions d´euros.

Fins al gener del 2015, però, hi va haver canvis com l´entrada en funcionament del nou bloc quirúrgic, un dels darrers trasllats de la part històrica de l´edifici a la part nova. D´aquesta manera culminava un procés que es va iniciar el 2010 amb la posada en marxa de les noves urgències i les consultes externes. Un dels serveis que queden pendents per acabar la concentració dels tots elsserveis hospitalaris que es presten a Manresa a l´edifici de a Sant Joan de Déu és el trasllat de la unitat de Diàlisi, actualment al Centre Hospitalari.