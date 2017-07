Ampans formarà discapacitats com auxiliars de vendes

El secretari de Polítiques Educatives de la Generalitat, Antoni Llobet, ha presentat l´itinerari formatiu específic que oferirà Ampans el curs que ve i que servirà per formar discapacitats com auxiliar en vendes i atenció al públic.

El secretari de Polítiques Educatives durant la presentació ha explicat que d'aquesta forma es fa un pas més en l´objectiu principal del Departament, que és el de garantir formació i inserció laboral per a tots els infants i joves del país. "Per fer-ho hem d´per desenvolupar al màxim totes les seves potencialitats". També ha remarcat com a trets característics d´aquests itineraris "la continuïtat acadèmica, el treball de l´autonomia personal i la professionalització".

Els Itineraris Formatius Específics són ensenyaments professionals adreçats a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada reconeguda durant l´ensenyament obligatori, d´entre 16 i 20 anys d´edat -durant l'any natural que inicien l'itinerari-. L´objectiu és acompanyar aquests alumnes en la transició a la vida adulta, acompanyar-los en aquesta continuïtat formativa, i que rebin la qualificació necessària per poder fer aquesta transició al món del treball.



Aquests estudis van començar el curs 2016-2017 com a pla pilot, amb una durada de 4 anys fins al curs 2019-2020, amb la participació de 8 centres educatius públics, entre centres ordinaris de formació professional i d´educació especial. L´oferta d´itineraris formatius específics –que s´adapten als diferents ritmes i possibilitats d´aprenentatge dels alumnes- compta amb dos perfils: auxiliar en vendes i atenció al públic i auxiliar en cura d´animals i espais verds.

Des de l'any 2015, el Centre d´Educació Especial Jeroni de Moragas és Centre d'Educació Especial Proveïdor de Serveis i Recursos de Suport a la Inclusió (CEEPSIR). Va ser seleccionada en convocatòria pública del Departament

Paral·lelament, desenvolupa accions de suport com a centre de referència als centres ordinaris de la comarca del Bages i el Solsonès. El centre també forma part d'un projecte de transformació de centres d'educació especial, 6 a tot Catalunya, que pretén fer una revisió exhaustiva de els pràctiques educatives internes per assolir unes pràctiques educatives basades en l'evidència de resultats acadèmics, social i personals que siguin excel·lents i d'alta qualitat.

Oferta formativa ajustada a les necessitats dels alumnes L´objectiu del Departament d´Ensenyament és garantir una oferta formativa ajustada a les necessitats dels alumnes amb discapacitat reconeguda. D´aquesta manera, es vol donar resposta a les necessitats de qualificació i d´inserció laborals dels alumnes amb discapacitats que ho requereixin, a fi de potenciar-ne l´autonomia personal.



Alhora, oferir al col·lectiu una formació, en acabar l´educació secundària obligatòria, que garanteixi, d´acord amb les seves capacitats, l´assoliment de competències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la integració social per mitjà del treball.



Aquesta actuació es va aprovar per acord de Govern el 30 d´agost de 2016 per donar compliment a la Llei d´educació de Catalunya, que disposa que l´atenció educativa de tots els alumnes es regeix pel principi d´escola inclusiva. També

s´acompleix amb l´establert a la Llei de Formació i Qualificació Professionals, que determina que l´Administració de la Generalitat ha de promoure ofertes formatives professionalitzadores, adreçades específicament a persones amb discapacitat reconeguda que no estiguin en disposició de seguir els itineraris de formació professional ordinaris.

Les ofertes formatives esmentades han de tenir per objectiu incrementar l'autonomia personal d'aquestes persones i l´assoliment de competències professionals que facilitin la transició a la vida adulta i la integració social per mitjà del treball. Per això, sens perjudici de les adaptacions individuals que es puguin fer per a alumnes amb discapacitat en centres ordinaris, s'han de regular reglamentàriament els itineraris formatius específics, de caràcter postobligatori,