L'Ajuntament rep onze incidències a causa de les obres que es van iniciar ara fa un mes

Les obres per fer la nova rotonda de la Bonavista es van iniciar fa un mes. Segons els regidors de Mobilitat, Jordi Serracanta, i Urbanisme, Marc Aloy, tot i els treballs no hi ha hagut congestions de trànsit remarcables. «Ens consta que els conductors han buscat rutes alternatives». El missatge, però, és continuar evitant la Bonavista. Durant aquest temps s'han rebut 11 queixes o incidències a causa de les obres. Més de la meitat són dels comerços de tot l'entorn per problemes amb les àrees de càrrega i descàrrega. La resta són per reclamar la presència de la Policia Local i per sorolls el dia que es va perimetrar la zona d'obres a la nit. La incidència més remarcable va ser la caiguda de dos arbres el passat 17 de juny a causa del vent, que va interrompre la circulació.