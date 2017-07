Manresa amb ulls americans adolescents

«Els manresans diuen de la seva pròpia ciutat que no té gaire encant, però no és cert. A mi m'agrada. Té edificis antics i això vol dir que té un passat, una història. A l'estat de Minnesota, als Estat Units, no tenim a la trama urbana aquesta empremta del pas del temps». Ho diu Olivia Bretzman, una jove de 17 anys que s'ha allotjat amb una família manresana. A part d'ella, vuit joves més han passat cinc dies en cases de famílies del Bages per aprendre espanyol i totes se'n van encantades de la seva estada a la Catalunya Central.

Cadascuna s'ha allotjat amb una família diferent, però tots han visitat els indrets més emblemàtics de la comarca que formen part del patrimoni històric i cultural del Bages: Montserrat, la Cova de Sant Ignasi i la Seu. «La basílica i el pas de sant Ignasi a Manresa em va fascinar. És molt interessant escoltar aquestes llegendes i que tota aquesta història sigui un element d'identitat i cohesió de la ciutat», explica Andrey Gorman. «La història dels Estats Units no es remunta a tants segles enrere i té poc més de 200 anys. Per aquest motiu ens sobta i ens deixa bocabadats quan veiem tot aquest important patrimoni històric i escoltem la història que envolta les ciutats d'aquí», afegeix Emily Drushach, de Nebraska.

La majoria de joves americanes que han visitat a Manresa provenen d'un institut de la ciutat de Mendota Heights, a Minnesota, i totes asseguren que conviure amb famílies de la Catalunya Central els ha servit per afinar bé l'oïda i ser més àgils en les converses. Al centre educatiu d'on provenen les nou joves cada any organitzen un viatge a alguna ciutat de l'estat espanyol, però al principi la professora de llengua castellana que acompanya les joves, Graciela Mancebo, no les tenia totes aquest any. «Altres docents deien que en aquest racó de l'estat espanyol ens trobaríem persones que només parlen català i que costaria trobar gent que parlés castellà. Però la realitat no és així. Aquí la gent també parla castellà i, per tant, l'aprenentatge ha estat bo i les ha ajudat a adquirir més vocabulari», explica.