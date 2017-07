La productivitat i la natalitat, vitals per al futur de les pensions

El diputat del PDeCAT al Congrés i portaveu, Carles Campuzano, va assistir ahir a un dinar a Manresa, organitzat per l'associació de Dones Emprenedores Innovadores de Manresa (DEIM), en què va garantir que si «fem la feina ben feta hi haurà pensions garantides durant molt anys» a Catalunya.

En un àpat en què va compartir taula amb diversos ciutadans de Manresa per debatre sobre aquest tema, el polític va plantejar dos eixos bàsics per poder garantir les pensions en el futur: la natalitat i la productivitat.

El primer es basa a potenciar la natalitat al país en dos punts bàsics: suport directe a les famílies mitjançant ajudes i prestacions per a la criança, i per altra banda, la creació de noves guarderies.

El segon eix s'engloba en la productivitat, i això es basa en el model econòmic. «Sabem que les pensions s'hauran de finançar amb més impostos que cotitzacions, per tant es necessita una bona base de treballadors amb bons salaris», destacava Campuzano.

No obstant això, el diputat també va destacar altres factors com són vetllar pel desenvolupament de les noves tecnologies, la prosperitat i evitar el frau fiscal per poder gaudir de pensions molts anys.