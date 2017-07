La revolució circulatòria de la Bonavista començarà demà al Sant Joan d'en Coll

A partirde demà, dimecres, s'invertirà el sentit de circulació al carrer Sant Joan d'en Coll de Manresa, entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer Sant Cristòfol. És un dels primers canvis de mobilitat que hi haurà a l'entorn de la Bonavista que es preveuen posar en marxa amb la construcció de la nova rotonda en aquest nus de comunicacions.

Ja s'han completat els treballs per fer la nova regulació semafòrica a la cruïlla del Sant Joan d'en Coll amb el Sant Cristòfol. Per fer els canvis de senyalització horitzontal, demà a les 5 de la matinada es tallarà el trànsit a tot el Sant Joan d'en Coll. Es reobrirà al llarg del matí un cop s'hagi enllestit tota la feina.

Durant els primers dies hi haurà presència de la Policia Local per regular la circulació, sobretot a la cruïlla del Sant Joan d'en Coll amb Sant Cristòfol, segons va explicar ahir el regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta. També a la cruïlla entre Sant Cristòfol, carretera de Vic i carrer Indústria, on hi ha el túnel tancat perquè també s'hi fan obres. Perquè la carretera de Vic no es col·lapsi és important tenir controlada aquesta cruïlla, va assegurar Ser-racanta.

El Sant Joan d'en Coll ha de ser un carrer que faciliti la sortida de Manresa en direcció nord.



Més canvis aquest juliol

La darrera setmana de juliol s'implementaran nous canvis. En aquesta ocasió és previst invertir el sentit de circulació del carrer Joan XXIII i el Bilbao, entre la plaça Sant Jordi i carrer Caritat per facilitar que els vehicles provinents de la Via de Sant Ignasi vagin cap el centre de la ciutat.

Per regular la circulació a la cruïlla del Joan XXIII, avinguda Bertrand i Serra, Via de Sant Ignasi, carrer Remei de Dalt i plaça del Remei, demà s'iniciarà la construcció d'una petita rotonda a la plaça d'11 metres de diàmetre interior i 24,5 de diàmetre exterior. Es tracta d'una rotonda provisional fins que es remodeli definitivament la plaça del Remei, actuació que ha d'anar acompanyada del pla especial de Fàbrica Nova, segons el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament, Marc Aloy. Les obres duraran tres setmanes i permeran invertir la circulació al Joan XXIII i, més endavant, permetre el doble sentit de circulació a l'avinguda Bertrand i Serra.

La primera setmana d'agost les modificacions arribaran a la car-retera del Pont de Vilomara, entre la Bonavista i el carrer Viladordis. Passarà a tenir dos carrils de circulació en sentit pujada. Actualment hi ha circulació en els dos sentits. També s'invertirà el sentit del carrer Gaudí entre carretera de Vic i la plaça Maria Matilde Almendros. Actualment es va en direcció al barri Sagrada Família i es convertirà en un carrer amb sortida a la carretera de Vic.

Tots aquests canvis revolucionaran la circulació a Manresa arran de la construcció de la nova rotonda de la Bonavista de Manresa. Es volen posar en marxa de manera gradual per, un cop finalitzin les obres, ja estiguin en marxa. La rotonda és previst que s'acabi a l'octubre. Quedaran quatre mesos més de treballs per condicionar totes les cruïlles.



Les obres s'estenen

Les obres a la Bonavista, però, es comencen a estendre al seu voltant. A partir de demà s'iniciaran els treballs per fer un nou clavegueram al carrer Mossèn Jacint Verdaguer. Dels actuals dos carrils de circulació que té passarà a tenir-ne un. També s'ocuparà un carril de la carretera de Vic, entre Jacint Verdaguer i Gaudí, que es destinarà a càrrega i des–càrrega.

Així mateix a partir del pròxim 10 de juliol la cruïlla entre Bertrand i Serra i la carretera del Pont de Vilomara es regularà amb un semàfor provisional que donarà pas alternatiu. S'han d'obrir rases per semaforitzar la cruïlla.

El regidor Serracanta va demanar ahir paciència als conductors, però que es fan amb la «voluntat de millorar l'espai públic de Manresa».