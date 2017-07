«Totes coincidim que és ideal per sortir a la natura»

La professora Graciela Mancebo explica que prefereix portar els alumnes a ciutats com Manresa, que no són excessivament grans, perquè no hi ha tants estrangers ni tanta gent que parli en anglès com en ciutats de les dimensions de Barcelona o Madrid. A part, en poblacions que tenen una grandària semblant a la capital del Bages «és més fàcil moure's».

L'experiència no només les ha ajudat a millorar el nivell d'espa-nyol, sinó també a submergir-se en l'estil de vida dels habitants de la Catalunya Central. «Crec que aquí la vida és un pèl més calmada que la dels Estats Units. La família em deia, després de dinar, que si em venia de gust podia fer la migdiada. Al meu país no tenim el costum de fer-ne», explica Frannie Berigan.

Fins i tot una de les joves va tenir l'ocasió de tastar la nit festiva a Manresa. «Jo vaig anar a La Carpa del Riu a ballar. Aquell dia no hi havia una gran quantitat de persones, però igualment m'ho vaig passar bé», diu Ingrid Crabbe.

A la zona d'on provenen les joves de Minnesota no hi ha les muntanyes que s'han trobat a la Catalunya Central i per aquest motiu el paisatge també les ha captivat.

«Vaig fer diverses excursions, entre les quals a Collbaix. Les muntanyes d'aquí són fascinants i totes coincidim que és un indret ideal per fer sortides a la natura. Crec que el paisatge que hi ha en aquest indret de Catalunya és realment atractiu. Això sí, el sol picava molt aquests dies i m'havia de posar crema solar per evitar posar-me vermella», explicava Abby Libbesmeier.

Les joves americanes han estat amb famílies de la comarca que estan contacte amb l'acadèmia manresana Castells Immercom i que han viscut la trobada com una oportunitat per mostrar a les estudiants el tarannà dels catalans.