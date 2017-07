El carrer Sant Joan d'en Coll canvia de sentit de circulació sense sobresalts

Sense sobresalts. Aquest dimecres al migdia s'ha dut a terme un dels canvis de circulació més rellevants a l'entorn de la plaça de la Bonavista. Es tracta del canvi de sentit del carrer Sant Joan d'en Coll, que s'ha dut a terme sense incidències remarcables. Des d'ara s'hi circula des de la carretera del Pont de Vilomara fins al Sant Cristòfol, i d'aquí cap el Pont de Ferro en direcció a la sortida nord de la ciutat.

El carrer s'ha tallat al trànsit a la matinada per dur a terme els canvis de senyalització, vertical i horitzontal, i per ajustar els semàfors nous a la cruïlla del Sant Joan d'en Coll amb Sant Cristòfol. El que ha portat més feina és treure la pintura del terra dels passos de vianants que han desparegut i el de les velles zones de càrrega i descàrrega. Un cop fet això s'ha obert a la circulació, cap el migdia.

Paral·lelament s'han traslladat les àrees de recollida de residus.

Aquest dimecres també s'han iniciat els treballs de canalització de la xarxa de clavegueram del carrer Mossèn Jacint Verdaguer. Això ha comportat la reducció de 2 a 1 carril de circulació entre la carretera del Pont de Vilomara i la carretera de Vic.

Una altra de les intervencions que s'estan duent a terme a partir d'aquest dimecres són les obres de construcció d'una petita rotonda a la plaça del Remei. Regularà el trànsit a la cruïlla de la Via de Sant Ignasi, avinguda Bertrand i Serra i els carrers Remei de Dalt i Joan XXIII. també permetrà invertir la circulació en aquest darrer, el Joan XXIII. A finals de mes serà de pujada i no de baixada com fins ara, perquè els cotxes propvinents de la Via de Sant Ignasi puguin anar al centre.

Durant la primera setmana d'agost hi haurà més canvis, i també de rellevants. La carretera del Pont de Vilomara passarà a tenir dos carrils de pujada entre la Bonavista i el carrer Viladordis. Igualment s'invertirà el sentit de circulació del primer tram del carrer gaudí. Actualment se circula en direcció a la Sagrada Família, i a partir de llavors donarà directament a la carretera de Vic.

Tots aquests canvis venen motivats per la futura rotonda de la Bonavista, que revolucionarà la circulació en aquest sector de la ciutat. Les obres van començar fa un mes i és previst que finalitzin cap el mes d'octubre. A partir d'aleshores encara s'allargaran quatre mesos més per condicionar totes les cruïlles amb la Bonavista. La rotonda, però, ja entrarà en funcionament i els canvis en la circulació ja estaran implementats.