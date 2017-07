Esquerra busca el nord a Manresa

Esquerra a Manresa sura sustentada pels ràpids de les aigües braves del procés, però qualsevol que tingui clar que la tècnica de l'estruç en realitat no serveix per fer desaparèixer els problemes veu que, a escala local, necessita marcar-se un rumb clar de futur.

No tant pels regidors –que estan encantats de governar encara que sigui en coalició amb Convergència– sinó pels milers de votants que van dipositar la seva confiança en un equip humà i un projecte que ha tingut canvis molt importants.

Els electors van votar Pere Culell com a cap de cartell i un mes i escaig després donava un sonor cop de porta fent pública mitjançant Regió7 la seva dimissió fulminant de tots els càrrecs a l'Ajuntament de Manresa.

Mireia Estefanell va agafar les regnes del grup municipal, que primer donava suport extern a CDC i després entrava al govern municipal, fins que va ser destituïda per l'alcalde Valentí Junyent per l'episodi de la gravació d'amagatotis a David Bonvehí al restaurant El Vermell.

Després va venir l'episodi del veto de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, al seu fitxatge com a assessora de comerç pel grup d'Esquerra a la Diputació, una incorporació que els republicans ja donaven per feta a la seva pàgina web i a les xarxes socials i que va quedar en no-res.



Una situació estranya

Ara, Estefanell, sense responsabilitat com a primera tinent d'alcalde i regidora de Participació Ciutadana i Dinamització Econòmica, continua de presidenta d'un grup municipal de govern en què no té responsabilitats executives.

Malgrat aquesta situació, Estefanell ha assegurat a aquest diari que «al grup municipal no ens hem plantejat pas cap canvi». I ha expressat clarament la voluntat de continuar fins a final de mandat: «Jo tinc un compromís amb la ciutat, em mantindré fidel al projecte i lluitaré perquè les propostes que ens van portar a l'Ajuntament tirin endavant».

Tenint en compte que Estefanell va ser destituïda i la resta del grup municipal va continuar al govern. I sabent que la presidència del grup municipal es decideix pel conjunt de membres del grup en sintonia amb les directrius del partit i, entre d'altres factors, amb la mirada fixada en les properes eleccions municipals, la pregunta és: què passarà? Malgrat tot, Estefanell serà la cap de cartell el 2019, o hi haurà Marc Aloy? Aloy és el número 2 del grup municipal, però l'home fort d'Esquerra al govern de la ciutat. Hi podria haver una tercera via, o una quarta, o una cinquena?

El futur és incert, però segurament seria bo per a ERC de Manresa que hi hagi algú que transmeti clarament als ciutadans el relat republicà, que expliqui què està passant i per què, i que marqui un rumb allunyat d'embolics i sortides per la porta del darrere.