Un aparcament peculiar al carrer d'Abat Oliba

Hi havia poc espai, però això no va resultar un impediment per al conductor del vehicle que buscava un lloc per aparcar al carrer d'Abat Oliba, a l'entorn de les Bases de Manresa. Va decidir que aprofitaria un tram de la vorera per fer cabre el cotxe al poc lloc que quedava, aprofitant que també és de mida més aviat petita. Va optar pel fet més pràctic, però és lleig i egoista.