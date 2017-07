Colau participa a contracor en l'operació de Mémora per obrir un crematori a Manresa

L'empresa Serveis Funeraris de Barcelona, que ha demanat la llicència ambiental per obrir un crematori al costat del cementiri de Manresa, està participada el 15% per l'Ajuntament de Barcelona i el 85% restant és de Mémora.

El govern d'Ada Colau de l'Ajuntament de Barcelona fa mesos que intenta vendre's la seva participació, però no ho ha aconseguit fins ara.

Consultat per Regió7, l'Ajuntament de Barcelona ha assegurat que el fet de disposar del 15% d'una empresa que demana llicència per obrir un crematori a Manresa és «una contradicció més del model que hi ha» i que s'està intentant canviar. Per a l'Ajuntament de Barcelona resulta «il·lògic» participar en l'expansió d'un grup, com és Mémora, que planteja una expansió per obrir un crematori fora de Barcelona, quan el que pretén l'actual equip de govern de la ciutat és sortir de l'empresa Serveis Funeraris de Barcelona.

Cal recordar que el mes d'abril passat el govern de Barcelona va decidir retirar la creació de la funerària municipal de l'ordre del dia del ple per manca de suports per aprovar-la. També va deixar fora, en conseqüència, la venda del 15% de la participació de l'Ajuntament de Barcelona a Serveis Funeraris.

La venda del 15% de Serveis Funeraris de Barcelona ja es va comunicar al seu consell d'administració. L'Ajuntament quantifica aquesta participació en uns 28 milions d'euros. Si s'aprova l'operació, la participació sortirà a subhasta pública.