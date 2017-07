Jordi Ludevid: «ja sigui a Nairobi o a Manresa, l'habitabilitat és el problema»

El futur de l'arquitectura està més a les mans dels estats que dels mateixos arquitectes.

Aquesta va ser una de les reflexions que el president dels arquitectes de tot l'estat, el bagenc Jordi Ludevid, va fer davant dels representants de la professió que omplien la sala d'actes de la casa Lluvià de Manresa, en un acte organitzat per la Delegació del Bages-Berguedà del COAC.

Ludevid, l'arquitecte alfa resident a Cabrianes, guanyador de sis disputades eleccions que l'han portat de ser president de la delegació del Bages-Berguedà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a ser el president del Consell Superior dels Col·legis dels Arquitectes d'Espanya, compartia la mirada que té des de la seva talaia. I deia coses com aquestes: «sense polítiques públiques, Europa perdrà l'arquitectura», i «no hi ha política pública d'habitabilitat perquè s'ha considerat que es podia posar en mans del mercat. Un error».

Mentre que la salut i l'educació han estat a recer de l'estat, l'habitabilitat s'ha deixat a la intempèrie del mercat, i els problemes descomunals generats per la bombolla immobiliària haurien d'haver demostrat que amb l'habitabilitat no s'hi juga. Però no ha estat així. «Si encara no està regulat què és un habitatge digne!», es dolia Ludevid.

L'arquitecte coautor de l'edifici de la FUB recordava que això passa en un estat que «és tan ineficient que fer qualsevol cosa costa deu vegades més que a França», en el qual hi ha temes importants a cabassos pendents de regulació i en el qual l'estat del Consell Superior dels Col·legis dels Arquitectes d'Espanya era un desastre abans de la seva arribada, amb dues faccions absolutament enfrontades. Va fer una repassada de la tasca realitzada des del 2010, una feina d'endreça realitzada seguint un mapa dels principals problemes de la professió.

Els fonaments de la seva xer-rada, però, van ser la percepció de l'arquitectura com «el parent pobre de les polítiques públiques» en un marc en el qual «amb la salut no s'hi pot jugar, però amb l'habitabilitat sí», i els arquitectes estan «fins a la barretina de no sentir-nos respectats». Va dir que «ja sigui a Nairobi o a Manresa, l'habitabilitat és el problema», i que «si el problema és l'habitabilitat, l'arquitectura és la solució», una solució que passa per tenir clar que «els arquitectes som els soldats de l'habitabilitat».

Uns arquitectes que s'han d'especialitzar més i coordinar més bé, i que s'enfronten al repte d'aconseguir posar en primer pla la seva importància com a responsables del segon cos, la segona pell de qualsevol persona: casa seva.