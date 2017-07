L'edifici de la germaneta dels pobres de Manresa albergarà el doble de refugiats a l'octubre

Manresa acollirà el doble de refugiats a partir de l´octubre. Fins ara, l'antic edifici de la germaneta dels pobres n'alberga 40 i passaran a ser 80, segons fonts properes a la Fundació Germà Tomàs Canet, que gestiona el complex. De fet, aquesta entitat segurament se n'encarregarà del procés d'acollida dels refugiats a partir del dia 1 d´octubre, segons una resolució provisional de la Secretaria General d´Immigració i Emigració del Ministeri de Treball i de la Seguretat Social. En les properes setmanes hi haurà la resolució definitiva.

Quan es va anunciar, fa dos anys, que l'antiga residència de la germaneta dels pobres, al barri de les Escodines, acolliria refugiats, es va dir que en podria albergar entre 80 i 100. Des que l'històric edifici es va convertir en punt d'acollida, hi han residit la meitat del que es va dir en un primer moment. Des de l´octubre, Dianova es fa càrrec del procés d'acollida a Manresa, una ONG que gestiona l'arribada de refugiats en altres centres en tot l´estat i que ha estat polèmica per la denúncia que li van interposar treballadors d'un centre de l'ONG proper a Madrid per fer conviure persones drogodependents amb refugiats i immigrants, entre els quals hi havia menors.