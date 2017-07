«No ens sentim pressionats per l'obertura de l'equipament»

L'Ajuntament de Barcelona ha assegurat «no sentir-se pressionat» pel fet que Mémora estigui en procés d'obrir un crematori a Manresa.

L'associació Esfune, presidida per Aureli Sánchez –que també és el promotor d'un crematori a Sant Fruitós de Bages–, defensa que es tracta d'una maniobra de Mémora per pressionar l'Ajuntament de Barcelona en el seu intent de tirar endavant una funerària municipal. Segons Sánchez, l'eina de pressió seria la possibilitat de portar a Manresa una part de les cremacions en què els familiars del difunt no volen ser-hi presents, que són la majoria. Els crematoris de Barcelona són propietat d'una societat municipal. El govern d'Ada Colau no ha volgut «aventurar» esdeveniments.