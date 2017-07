La PAHC força el tancament de quatre oficines del BBVA a Manresa

La Plataforma d´Afectades per la Hipoteca de Manresa ha forçat aquest matí el tancament de tres oficines del BBVA a la capital del Bages. Es tracta des les del carrer Guimerà, el Pere III, Crist Rei i plaça Infants.

Es tracta d´una acció de protesta de la PAHC per denunciar les pràctiques de l´esmentada entitat bancària en relació a l´habitatge.

La setmana passada la Plataforma va ocupar una de l´oficina del BBVA-Catalunya Caixa de Crist rei per reclamar la condonació d´un deute hipotecari de 50.000 euros. L´ocupació va durar més de 10 hores fins que el Mossos d´Esquadra van desallotjar els quatre membres que quedaven dins l´oficina. El BBVA va denunciar l´ocupació.

També el passat mes de juny s´havia de celebrar un judici contra quatre membres de la PAHC acusats d´haver fet pintades fa 3 anys a diverses oficines del BBVA al Bages. La fiscalia els hi va atribuir un delicte de pertinença a grup criminal. Posteriorment el BBVA es va retirar com a acusació particular, i la PAHC reclama a fiscalia que arxivi el cas.