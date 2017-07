La plaça Gispert acollirà grups locals en l'estrena com a nou escenari de la Festa Major

Ja és oficial el cartell de la Festa Major de Manresa d'enguany que aposta per una programació musical força variada i que és una simbiosi entre grups locals i d'àmbit nacional. La Sra. Tomasa i la Terrasseta de Preixens són alguns dels noms més destacats i Hotel Cochambre agafa el relleu de Séptimo A en el concert final de la festa.



Una de les novetats més importants és la plaça Gispert que també s'omplirà de música i que acollirà bàsicament grups locals com Itzipa, Puput i El Fugitiu. La plaça s'afegeix a emplaçaments consolidats com la plaça Sant Domènec, i la Plana de l'Om.





L'àliga i el cor, imatges de la festa

"Manresa, cor de Catalunya" i l'Àliga de la ciutat protagonitzen la imatge de la Festa Major #Manresa 2017 https://t.co/p3hoOhaX8S pic.twitter.com/nu2DPO3Vfb — Ajuntament Manresa (@ajmanresa) 6 de juliol de 2017

La imatge del programa de Festa Major la configuren l'Àliga de Manresa, que enguany celebra 25 anys de la seva restauració i un cor amb un somriure. El disseny l'ha elaborat Anna Martí, i hi predomina el vermell, un color càlid i alegre i que també fa referència a l'element del foc, sempre present en aquesta festivitat.

La programació

Divendres 25 d'agost, a les 22 h 6a edició de la FM 3.0 Festa Major by Manrusionica, amb Doctorrorror i RadiocontrolDoctorrorror: DJ consolidat de l'escena underground de la comarca. Domina multitud d'estils de música electrònica, disposat a fer ballar el públic des del primer moment.Radiocontrol: des de Barcelona, parteix de l'electro per donar un repàs a l'indie, techno, dubstep, bass i House, amb la idea de passar-ho bé. Transmet eclecticisme en les seves produccions i remixes.Dissabte 26 d'agost, a les 23.00: La Sra. Tomasa i, després, Tapeo Sound SystemLa Sra. Tomasa: presentarà la seva festa "Mandinga tour". Aquesta banda es caracteritza per allunyar-se del patró convencional, apostant per una barreja d'estils , amb una fusió ballable de ritmes com drum'n'bass, moombathom, trap, dubstep, amb cúmbia i altres ritmes llatins.Tapeo Sound System: va néixer a Palafolls, l'any 2010. La clau del seu èxit rau en la seva capacitat per aglutinar tots els hits en una sola gira. Pop, rock, reggae, rumba, disco, samba, punk, ska, heavy, funk, electrònica...Diumenge 27 d'agost, a les 23 h: Ebri Knight i La Terrasseta de PreixensEbri Knight: arriben des del Maresme, arrelats als instruments tradicionals i les veus populars. Beuen de la tradició per a reinventar l'espectacle. Portaran a l'escenari el seu disc d'estudi Foc!, amb una energia contundent, i agermanant les tradicions musicals mediterrània i celta.La Terrasseta de Preixens: és un grup que es va formar a Preixens, amb components de Tàrrega i Igualada . A Manresa hi arriben amb el seu quart treball, Tou, amb una barreja de pop i electrònica, sense deixar de banda la festa i fusió dels seus anteriors treballs.Divendres 25 d'agost, a partir de les 23 h: Star3 i, a continuació, DJ Adrià OrtegaStar3: la banda neix l'any 2013 de la mà del manresà Jos Racero. És formada pel cantant (a la veu i guitarra), Esteve Martínez (baix) i Nil Bibrian (bateria). Interpreten grans èxits actuals del món del pop, rock, funky i disco, i alguns clàssics.DJ Adrià Ortega: un dels DJs amb més prestigi i projecció del panorama nacional, actualment locutor de Los40.Dissabte 26 d'agost, a partir de les 23 h: Albercocks i, tot seguit, Dj EudaldAlbercocks: és una banda musical que versiona cançons de Disney a través d'estils com la rumba, el reggae o l'ska. Presenten les melodies més clàssiques en un directe potent, amb l'objectiu de fer que la gent s'ho passi bé ballant-les i cantant-les.DJ Eudald: Un DJ actual, que combina ritmes i ofereix el que el públic vol en tot moment.Diumenge 27 d'agost, a partir de les 23 h: Sixtus i DJ CrisSixtus: des d'Osona, arriben versionant temes de tots els estils i èpoques, especialment temes actuals, en un directe enèrgic i contundent.DJ Cris: DJ polivalent, amb una llarga experiència en diferents sales i festes de Catalunya.Divendres 25 d'agost, a les 23 h: Itzipa i, tot seguit, BremenItzipa: grup manresà format per Anna Jané, Clara Sorolla, Enric Soler, Jordi Pulpillo i Ferran Izquierdo. Interpreten versions d'arreu, reggae amb tocs de funky, jazz, pop..., amb un estil personal. Aquest any van ser els guanyadors de la tercera edició del concurs Llumplugged.Bremen: arriben des de Barcelona, on el grup va formar-se l'any 2011. La banda es defineix com Pop-Rock i americana, i compta amb dos treballs discogràfics publicats.Dissabte, 26 d'agost, a partir de les 23 h: Puput i, a continuació, El FugitiuPuput: des de la Catalunya central, formada per músics de grups mítics com Gossos, Plouen, Boogie Dreams i Toia, entre d'altres. Melodies pop i postrock salvatge.El Fugitiu: també des de Manresa i el Bages, arriben amb les seves lletres originals, divertides, crítiques, seductores i gamberres. Semifinalista de la 16a edició del concurs de maquetes Sona9.Dissabte 26, a les 19 h concert, i a les 23 h, ball de festa major amb l'Orquestra Principal de la Bisbal.La història d'aquesta formació es remunta a l'any 1888. La seva trajectòria i els músics que n'han format part han fet que avui sigui considerada la primera cobla dels Països Catalans. L'orquestra oferirà un concert format per música diversa i de qualitat, una barreja d'estils musicals i idiomes, amb la voluntat de transmetre emocions.Diumenge 27, a les 23 h, Gospel for Kids, a càrrec de Dream Kids, que oferirà un concert d'una hora de durada pensat per trencar els estereotips que envolten la música gòspel. Una formació de cinc joves cantants que fan autèntics malabars amb les seves veus.Dilluns 28, després del Correfoc i per acabar la Festa Major, la plaça Major tornarà a ser l'escenari del Ball del Correfoc, el concert final de la Festa Major, amb l'actuació de Hotel Cochambre i DJ Cochambre.Hotel Cochambre és una companyia musical formada l'any 2000. Ha revolucionat el panorama de la festa i els grups de versions. El seu èxit es basa en el talent natural, la posada en escena i la seva forma d'interpretar les cançons, en un espectacle on barregen elegància i picardia.