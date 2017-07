La rotonda de la Bonavista tindrà una rèplica en petit a la plaça del Remei

A la plaça del Remei de Manresa s'han iniciat els treballs previs per fer-hi una altra rotonda. En aquest cas molt més petita que la de la Bonavista i, a més, provisional, en previsió que tard o d'hora es pugui desenvolupar el projecte de la Fàbrica Nova. Però tindrà la mateixa missió, regular el trànsit en aquesta cruïlla on convergeixen la Via de Sant Ignasi, l'avinguda de Bertrand i Serra i els carrers Remei de Dalt i Joan XXIII.

Atès el seu caràcter provisional es resoldrà amb pintura i barreres. Tindrà unes dimensions d'11 metres de diàmetre interior i de 24 d'exterior. Ahir s'estava treballant en un dels extrems de la plaça del Remei, a pocs metres d'on anirà la rotonda, per delimitar un dels car-rils de circulació.

Els treballs duraran tres setmanes i permetran invertir el sentit de circulació del carrer de Joan XXIII, un dels canvis de mobilitat previstos a l'entorn de la Bonavista. El carrer serà de pujada, i no de baixada com fins ara. El canvi de sentit s'estendrà a una part del carrer de Bilbao per continuar cap al Caritat i, d'aquí, al centre de Manresa. El trajecte està pensat per als vehicles procedents de la Via de Sant Ignasi. Paral·lelament l'avinguda de Bertrand i Serra tindrà doble sentit de circulació per poder ser una via de sortida en direcció sud. Ara els dos carrils van en direcció a la carretera del Pont. Tots aquests canvis de circulació es faran a final de mes.