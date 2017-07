S'actualitzarà la guia-mapa desplegable del Camí Ignasià

Una trentena de persones en representació d´una dotzena de poblacions de Catalunya per on passa el Camí Ignasià es van reunir aquest dimecres a Castellgalí per fer el seguiment de les accions que hi ha en marxa per promoure la ruta en el seu tram català.

A la trobada es va informar de l´edició d´una guia-mapa desplegable actualitzada del camí i d´un nou video promocional.

L´acte es va fer al Casal Cultural de Castellgalí i va comptar amb la presència de l´alcalde d´aquesta població, Cristòfol Gimeno; i de l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que és el president de la comissió de seguiment del conveni d´ens i municipis catalans del Camí Ignasià.

També hi van participar alcaldes i regidors de les poblacions del tram català del Camí Ignasià, representats de la Generalitat de Catalunya i les Diputacions de Barcelona i Lleida, de Montserrat, del director de l´Oficina tècnica del Camí Ignasià, Josep Lluís Iriberri, i dels equip tècnics de l´Oficina de Turisme de Manresa i del projecte Manresa 2022.