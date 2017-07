El Sant Joan d'en Coll es gira com un mitjó

La construcció de la futura rotonda de la Bonavista de Manresa comença a tenir efectes fins i tot abans que s'hagi enllestit. Comportarà una nova reordenació del trànsit a tot l'entorn que comportarà una veritable revolució circulatòria. Va començar ahir al carrer de Sant Joan d'en Coll, on es va invertir el sentit de la circulació.

A partir d'ara anirà de la carretera del Pont de Vilomara fins al carrer de Sant Cristòfol, on continuarà fins al Pont de Ferro per convertir-se en una de les vies de sortida de la ciutat en direcció nord.

El canvi es va dur a terme ahir. Es va fer amb normalitat, sense cues ni congestions. Amb alguns conductors despistats que no sabien exactament on anaven i d'altres que ja estaven informats. Botiguers i veïns de la zona explicaven a Regió7 que no acabaven d'entendre el canvi. Però l'assumien amb resignació. «Si és a fi de bé», comentava un d'ells amb certa dosi d'escepticisme.

A la matinada, el carrer es va tallar al trànsit per canviar la senyalització, vertical i horitzontal, i ajustar la sincronització dels semàfors. N'hi ha de nous a la cruïlla entre el Sant Joan d'en Coll i el car-rer de Sant Cristòfol. D'altra banda, la cruïlla amb el Gaudí es regula amb un stop, com fins ara però en l'altre sentit. Durant tot el matí i el migdia el que va portar més feina va ser escatar els passos de vianants que havien de desaparèixer. També es van traslladar les àrees de recollida de residus i les zones de càrrega i descàrrega.

No va ser fins a primera hora de la tarda que el carrer es va obrir al trànsit, amb una important presència de la Policia Local per controlar els conductors despistats que es guien pel costum. No hi va haver cap incidència remarcable. Al contrari. Els cotxes que hi passaven eren ben pocs.

El canvi de sentit al carrer de Sant Joan d'en Coll és la primera modificació important en la mobilitat que hi haurà a l'entorn de la Bonavista. L'última setmana de juliol és previst que també s'inverteixi el sentit de la circulació al Joan XXIII i un tram del carrer de Bilbao (vegeu Regió7 de dimarts).

Més canvis. La primera setmana d'agost la carretera del Pont de Vilomara, entre la Bonavista i el carrer de Viladordis, passarà a tenir dos carrils només en sentit ascendent. Ara n'hi ha un de baixada i un de pujada en la major part del tram. També es posarà en funcionament el doble sentit de circulació de l'avinguda de Bertrand i Serra per convertir-lo en una sortida de la ciutat en direcció sud.