Una caminada recordarà la visita a Sant Benet dels delegats de les Bases

El divendres 14 de juliol Manresa recordarà la visita que els delegats de les Bases van fer al monestir de Sant Benet, el 1892. S´ha organitzat una caminada popular que començarà a les 7 de la tarda als Trullols, passarà per Viladordis fins arribar al monestir, que es podrà visitar de forma gratuïta.

L´acte s´emmarca en la commemoració del 125è aniversari de les Bases de Manresa. L´objectiu és recordar la visita que van fer a Sant Benet el delegats de la Unió Catalanista, reunits a la capital del Bages per aprovar les «Bases per a una Constitució Regional Catalana».

La caminada l´organitzen la Comissió del 125è aniversari de les Bases, l´Ajuntament de Manresa i el Centre Excursionista de la Comarca del Bages. Sortirà a les 7 de la tarda del costat del Viena, als Trullols. Tindrà un recorregut de 9 quilòmetres amb molt poc desnivell i és apte per a totes les edats. Hi haurà avituallaments a la sortida i a l´arribada.

La tornada es podrà fer amb autobús a partir de les 21.30 fins al punt de sortida dels Trullols.

El preu de la inscripció és de 3 euros si es fa abans del 12 de juliol. De 5 si es fa just abans de la caminada. Les inscripcions es poden fer a la web www.manresaturisme.cat, i presencialment a l´Oficina de Turisme, a la plaça Major. També al Museu de la Tècnica i al Centre de Visitants del Parc de l´Agulla.



Visita a Sant Benet



El 1892, el matí del dissabte 26 de març, els delegats de la primera Assemblea de la Unió Catalanista, que es celebrava a Manresa i que l´endemà va aprovar les «Bases per a una Constitució Regional Catalana», van fer una excursió a Sant Benet de Bages en carruatges. Els delegats hi van anar perquè l´estil romànic era considerat, des de la Renaixença, el símbol i l´estil propi de la nació catalana.

Aleshores, a Sant Benet només es conservaven en bon estat l´església, on encara s´hi celebraven oficis religiosos, els retaules i l´hostatgeria, que era utilitzada com habitatges per als treballadors d´una indústria tèxtil propera que era propietat, entre altres, d´Elisa Carbó, mare de l´artista Ramon Casas.

Els actes de commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa es van iniciar el passat mes de març al saló de sessions de l´Ajuntament, el mateix escenari on es van proclamar les Bases. A l´acte hi van participar el President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; i la presidenta de la Diputació de Barcelona, marcè Conesa, a més a més de l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent.