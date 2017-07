Dilluns es farà la tradicional benedicció de vehicles a Manresa

Aquest proper dilluns, el Montepio de Conductors celebra la tradicional festa de Sant Cristòfol.

L´acte que s´espera més concorregut serà la benedicció de vehicles que se celebrarà entre les 7 i les 9 del vespre al carrer Mossèn Cinto Verdaguer a la confluència amb la plaça Sant Jordi, molt a prop de la seu central de l´entitat.

Enguany els diners recaptat es lliuraran al projecte de centre oncològic infantil de l´Hospital de Sant Joan de Déu d´Esplugues, en el marc de la campanya #paralosvalientes que té en Leo Messi el seu principal protagonista.



El matí, però, a les 12, hi haurà la missa solemne a l´església de Sant Andreu. Posteriorment, a la sala d´actes del Montepio, hi haurà el lliurament de guardons a persones i institucions que s´hagin distingit en alguna faceta relacionada amb l´entitat, la defensa dels conductors o la seguretat viària.



Veterà i jove

Enguany es reconeixerà un dels socis més veterans i més actius del Montepio. Es tracta de Marcel Roqueta, una persona que sempre ha estat al costat de l´entitat i també hi ha estat implicat com a directiu. La institució reconeguda enguany serà el cos dels Mossos d´Esquadra que porten a terme una tasca important a les carreteres del país, tant des del punt de vista preventiu, com en cas d´accident. Per últim, també, s´agrairà el suport d´un soci jove, Plínio Gómez Gibert.

La benedicció de vehicles és un acte que any rere any demostra el seu poder de convocatòria.