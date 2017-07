L'Ajuntament tanca el joc més perillós de la plaça d'Espanya

L'Ajuntament de Manresa ha precintat el joc principal del parc infantil de la plaça d'Espanya per evitar que els infants hi puguin prendre mal amb els claus que quedaven al descobert i els taulons que s'havien trencat.

El mal estat d'aquest element de jocs del parc infantil, denunciat reiteradament pels usuaris mitjançant Regió7, ha fet decidir l'Ajuntament a deixar-lo fora de servei.

Tanques metàl·liques i cinta de plàstic envolten l'estructura per tal que ningú no hi pugui accedir i es pugui fer mal. L'àrea de Manteniment de l'Ajuntament mirarà de reparar-lo, però el govern municipal ha comunicat que «la seva antiguitat fa que sigui força complicat».

L'Ajuntament ha decidit fer aquest pas per evitar que pugui passar com el mes de novembre del 2014 quan una nena de 6 anys va haver de rebre 20 punts de sutura a la cama, que li va quedar enganxada en uns claus que subjectaven un tauló que havia caigut.

En aquesta ocasió, per impedirhi l'accés, a banda de la cinta de plàstic, s'hi han instal·lat tanques metàl·liques d'una alçada suficient per garantir que no podran ser superades pels usuaris.

Segons va constatar el diari, ara ja són més que una dotzena de claus inicials que posaven en perill els infants, i el joc, ara clausurat, encara estava en pitjor estat.