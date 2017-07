Manresa tindrà el doble de refugiats i una nova entitat en gestionarà l'acollida

Manresa acollirà el doble de refugiats a partir de l'octubre. Fins ara, l'històric edifici de les germanetes dels pobres n'alberga 40 i en passaran a ser 80, segons fonts properes a la Fundació Germà Tomàs Canet, que gestiona el complex. De fet, aquesta entitat segurament s'encarregarà del procés d'acollida dels refugiats a partir del dia 1 d'octubre, segons una resolució provisional de la Secretaria General d'Immigració i Emigració, organisme que depèn del ministeri de Treball i de la Seguretat Social. En les properes setmanes hi haurà la resolució definitiva.

Quan es va anunciar, fa dos anys, que l'antiga residència de les germanetes dels pobres, al barri de les Escodines, acolliria refugiats, ja es va assenyalar que en podria albergar entre 80 i 100. Des que l'històric edifici es va convertir en punt d'acollida, hi han residit la meitat del que es va dir en un primer moment. Des de l'octubre, Dianova es fa càrrec del procés d'arribada a Manresa, una ONG que s'encarrega de l'asil de refugiats en altres centres de l'estat espanyol i que ha estat polèmica per la denúncia que li van interposar treballadors d'un centre que té l'ONG a prop de Madrid per fer conviure persones drogodependents amb refugiats i immigrants, entre els quals hi havia menors. A Manresa, però, no hi ha hagut cap queixa del treball que hi està portant a terme. Aquest diari va intentar posar-se en contacte sense èxit aquest dijous amb el coordinador territorial a Catalunya de Dianova perquè valorés el fet que l'ONG deixi de treballar a Manresa.

Fonts de la Fundació Germà Tomàs i Canet, que no havia concorregut a la convocatòria anterior, valoraven positivament la resolució del ministeri i destacaven que «té molta solvència, sobretot en el camp de la tutela de col·lectius vulnerables» i que, per tant, «és una institució amb què pots afrontar un repte d'aquestes característiques». La mateixa fundació ha proposat doblar el nombre d'asilats al centre, informant amb anterioritat l'Ajuntament de Manresa de la intenció d'incrementar-ne el nombre.

El setembre s'acaba el termini per acollir els 17.337 als quals es va comprometre l'estat espanyol, tot i que fins ara n'han arribat menys del 10%, segons apunten diverses organitzacions. S'espera, però, que la UE finalment rebaixi l'exigència del nombre de refugiats que han d'arribar a Espanya. En els darrers mesos hi ha hagut nombroses manifestacions arreu de l'estat, i especialment a Catalunya, perquè el govern de l'estat compleixi els compromisos adquirits davant les institucions europees.

A la residència de les germanetes dels pobres hi ha 40 refugiats de 12 nacionalitats diferents. En aquest equipament es fa la primera fase de la tutela dels sol·licitants d'asil, que dura sis mesos i que serveix perquè els refugiats que arriben a Catalunya s'adaptin al país, tot aprenent l'idioma. La prioritat de les organitzacions que es fan càrrec de l'acollida el primer mig any dels refugiats al país és dotar-los de l'autonomia necessària perquè puguin continuar desenvolupant la seva vida amb la màxima normalitat. Se'ls dóna suport mèdic i psicològic i se'ls fa les gestions necessàries per demanar la protecció internacional.

Amb els 80 refugiats que hi haurà a Manresa a partir de l'octubre, el Bages i el Berguedà n'acolliran més de cent a la tardor. A l'alberg de Berga n'hi viuen mig centenar des de final de desembre. De fet, a la capital berguedana –on Creu Roja es fa càrrec de la tutela– esperen rebre nous refugiats, ja que els arribats al final del 2016 ja han passat la fase d'adaptació.