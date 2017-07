Menys espai per estacionar a l'aparcament de terra de la Renfe de Manresa

La Gerència de Serveis d´infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona ha comunicat que, a partir del dilluns 10 de juliol, dins els treballs corresponents a les Obres de l´itinerari entre el Pont de Sant Francesc i l´estació de Renfe, s´afectarà un altre part de l´aparcament, la part més propera a la calçada, situat a la c-1411b proper al Pont de Sant Francesc.

Això suposa que a partir de dilluns hi haurà noves afectacions al pàrquing de terra proper a l'estació de Renfe. Els conductors que utilitzen aquest espai per estacionar el seu vehicle han de tenir en compta que una nova part del solar de terra estarà ocupat a causa de les obres de millora de l'itinerari entre el Pont de Sant Francesc i la Renfe.

El pont de Sant Francesc és una de les vies que utilitzen els usuaris de la Renfe per accedir a l'estació. Ho fan per una entrada que hi ha a la carretera que els permet caminar fins a l'estació per un passasís situat l'interior del recinte ferroviari. El problema, però, és que per arribar fins a aquesta entrada, han de passar inevitablement per la calçada dels cotxes perquè la vorera del pont no té continuïtat. Això és, precisament, el que pretén millorar aquesta obra per garantir la mobilitat a peu entre els dos indrets de forma segura.

Nova vorera

La intervenció consisteix en la construcció d'una passarel·la i vorera entre el pont de Sant Francesc i l'esplanada d'aparcament que hi ha al costat de la carretera amb un tram de voladís amb estructura metàl·lica, un altre tram sobre murs de contenció i un altre de vorera que permetran habilitar un espai per al pas dels vianants d'1,80 metres lliures. També s'adequarà el pas de vianants que ja hi ha per connectar la nova vorera i el passadís d'accés a la Renfe i es renovarà l'enllumenat existent.

Ordenació en sentit únic de circulació el tram de la carretera C-1411b entre el Pont de Sant Francesc i el Pont de la Reforma, en direcció a l´estació de la Renfe. Els vehicles que circulin perla C-141b provinents de la carretera C-55 es desviaran pel Pont de la Reforma en direcció a Passeig del Riu.

Ordenació del trànsit en pas alternatiu regulat per semàfors a la cruïlla del Pont de Sant Francesc amb la carretera C-37z.

Es mantindrà la prohibició d´estacionament d´una part de l´aparcament situat a la c-1411b proper a Pont de Sant Francesc.

Es tallarà al trànsit de vianants l´itinerari entre l´estació de Renfe i el Pont de Sant Francesc, mantenint-se l'itinerari de l´estació a la zona d´aparcament propera al pont.

Amb motiu de les obres isón: