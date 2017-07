Projectes que aporten 11 milions d'euros

? Enguany, per primer cop s'aporten dades globals de la recerca a la Catalunya Central, segons les quals s'han comptat 459 investigadors, 1.540 publicacions, 10 patents i 87 projectes de recerca que aporten al territori més d'11,5 milions d'euros. Una altra novetat és la relació de les cinc revistes de qualitat on publica cada institució dins del seu àmbit a escala internacional, ja que s'ha optat per canviar de base de dades de consulta i utilitzar Scopus, una base de dades que recull més títols de revistes.