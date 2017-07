El Quin Passeig ofereix cada setmana activitats a infants de 4 a 12 anys

Quin Passeig ja té a punt la seva proposta d'activitats infantils per a aquest estiu, que s'iniciaran la propera setmana. Els dimarts 11, 18 i 25 de juliol i l'1 d'agost, la terrassa del bar Plaça serà l'escenari, a les 6 de la tarda, de diferents activitats gratuïtes i adreçades a infants d'entre 4 i 12 anys. Quin Passeig torna a comptar amb la implicació d'entitats per fer realitat un espai de diversió i educació a l'aire lliure, en ple centre de Manresa. Per reservar plaça, cal inscriure's enviant un correu electrònic a info@quinpasseig.com o directament al bar Plaça.

Les propostes començaran el proper dimarts, 11 de juliol, amb la col·laboració d'ILA School. Amb el títol "Daily routines", els participants faran un divertit taller en anglès en què aprendran a explicar les seves rutines diàries, a través de fitxes, fotos i activitats dinàmiques pensades per a diferents edats i nivells.

El dimarts 18 de juliol, arribarà l'activitat "El senyor Potato", en col·laboració amb el Parc de la Sèquia. Els nens i nenes crearan i plantaran el seu propi senyor potato amb l'objectiu de fer-li créixer una bona cabellera fent germinar llavors de gespa.

La següent proposta serà en col·laboració amb Vinylfast i consistirà en un taller per decorar una samarreta d'estiu. Els participants treballaran la creativitat i la tècnica de dibuix amb retoladors sobre roba per dissenyar una samarreta personalitzada. És una activitat ideal per a tota la família, en què els acompanyants podran divertir-se i ajudar els infants.

Les activitats infantils del Quin Passeig s'acabaran el dimarts 1 d'agost amb el taller "Modelem amb foundant", a càrrec de Delicioso Postre. Els petits aprendran com treballar el foundant per donar un acabat diferents a pastissos, magdalenes, etc.