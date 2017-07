Les cadires del Passeig, un símbol que ha vist 3 segles

Tot i que sovint s'ha donat el maig del 1908 com la data documentada més antiga de les emblemàtiques cadires metàl·liques del passeig de Pere III de Manresa, el seu origen és més antic.

Llegint acords municipals del final del segle XIX es pot trobar una referència que indica que l'origen de les cadires del Passeig és molt més antic.

Un acord municipal del 24 de juny del 1895 –tretze anys abans– demana que «se autorice a José Perich para instalar un servició de sillas en el paseo de Don Pedro III y demás sitios públicos de esta ciudad por un periodo de 10 años a contar desde que se lo comunique el acuerdo». En moltes ciutats es construïen vials que mostraven una nova imatge de la ciutat lligada a la industrialització i als nous serveis, i que superava la ciutat medieval encerclada pel cinyell de les muralles.

L'alcalde Pere Arderiu escrivia el 1881 que «ante la imperiosa necesidad que siente la población de ensanchar sus calles por las exigencias del tráfico moderno, de procurar su buen aspecto y alineación (?) es necesaria y por tanto hoy imprescindible, la de dotar a esta ciudad de un regular paseo del que carece, rebajándose a los ojos del viajero que la visita como una de las primeras y más industriosas ciudades de Cataluña».

La construcció del Passeig va comportar el cobriment d'una part del torrent de Predicadors que recull les aigües pluvials del tossal del Poble Nou i les escor-rialles de la Sèquia i la transformació de sòl agrícola –hi havia horts– a sòl urbà, amb totes les plusvàlues que se'n derivaren.

Un dels propietaris que en va sortir més afavorit fou Ildefons de Casanova, propietari d'una bona part dels terrenys, i al qual es va dedicar un carrer a la meitat del primer tram del Passeig. Finalment, per la revetlla de Sant Pere del 1891 es va inaugurar el nou carrer i, al cap de quatre anys, es van instal·lar les primeres cadires per a oci de la població manresana i forastera. Al final del primer any el concessionari Josep Perich va demanar a l'Ajuntament poder transferir a Antoni Macià Sardà l'autorització atorgada per posar cadires al Passeig i a altres llocs durant deu anys.

L'Ajuntament ho va aprovar mentre esperava que «impulse con ventaja el servicio que con general aplauso se estableció el pasado verano». (Acord Municipal 11 desembre del 1895).

El 5 de març del 1906 Antoni Macià va demanar que se li pror-rogués la concessió de 10 anys. Al cap d'un temps va traspassar-la a Josep Prat, que va deixar l'arrendament al seu fill Àngel i la seva dona, Rosita Casas, coneguda com la Rosita de les cadires.