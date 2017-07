La facultat de Medicina de la UVic-UCC ha rebut més de 300 sol·licituds d'informació

Per a Josep Arimany, president de la Fundació d'Estudis Superiors de Ciències de la Salut, entitat titular de la facultat, el nou grau «s'omplirà segur. Tindrem una sobresaturació de peticions» per cursar Medicina, augura.

Interès pels estudis

Explica que es tracta d'una car-rera amb molta demanda. «Hi ha molts joves catalans que estudien Medicina a Hongria o a Romania. També a les Balears i a universitats privades de Madrid. Això vol dir que fan un esforç molt important».

L'accés als estudis es farà a partir de les notes de selectivitat, les notes de tall que fixin les autoritats universitàries per a la preinscripció de la Generalitat. «Entraran els qui tinguin millor nota. És un sistema just o injust, però amb la nota de tall no es pot fer res», opina.

El curs passat Medicina i els graus relacionats amb l'àmbit biomèdic van ser els que van tenir la nota més alta. Se situaven entre un 11 i 12 sobre un màxim de 14. Només la superaven el doble grau de Física i Matemàtiques de l'Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona, on tan sols hi havia 20 places en cadascuna. A Medicina hi va haver més demanda que oferta. El pròxim curs s'hi afegiran les 80 noves places de la UVic-UCC.

Contractació de professors

Inicialment s'hi faran classes teòriques i també disposarà de laboratoris. A Manresa es duran a terme les simulacions a la Clínica Universitària, i a partir del tercer curs també s'hi faran classes.

Actualment també s'està duent a terme el procés per contractar el professorat. Es fa a través de convocatòria pública. Per aquest primer curs hi haurà una dotzena de professors. S'hi han presentat 90 aspirants.