L'Executiu vol que serveixi per al nou pla de Salut 2017-2021

? La regidora de Salut i Gent Gran de l'Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich, va avançar que l'Executiu utilitzarà aquesta enquesta com un recurs més de cara a l'elaboració del nou pla de Salut de la capital del Bages, previst per al novembre. «Serà una eina més que ens permetrà arribar al ciutadà i saber què vol que millorem», destacava Rosich, que també va manifestar que «la majoria de plans de Salut no tenen en compte el que pensen els ciutadans, sinó les entitats. Nosaltres anirem directament a la gent».