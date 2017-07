Macroenquesta per saber la percepció sobre Manresa que tenen els ciutadans

«Les plagues com les rates estan molt ben controlades a Manresa» o «Manresa és una ciutat que fomenta la salut mental» són dues de les 55 afirmacions que componen l'enquesta de percepció de salut per part dels ciutadans de Manresa elaborada per l'Ajuntament i la FUB.

Una enquesta que es vol de gran abast i que només per decidir el seu disseny s'ha fet una prova pilot amb entrevistes a peu de car-rer a 345 persones.

L'enquesta ja es pot omplir a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Manresa, i també es farà a peu de carrer. Les 55 afirmacions hauran de ser valorades pels ciutadans en una escala de l'1 al 5: 1 Totalment d'acord, 2 d'acord, 3 ni d'acord ni en desacord, 4 en desacord i 5 totalment en desacord.

Tracten temes associats al concepte de «Ciutat Saludable» elaborat per l'Organització Mundial de Salut (OMS).

Són temes que, sense semblar-ho d'entrada, tenen una relació directa amb la percepció ciutadana de la salut i que afecten l'estat emocional de cada persona. Exemples clars són tenir feina o no, la contaminació acústica, la densitat del trànsit i també la qualitat de l'aigua potable que tenen les fonts públiques.

La prova pilot duta a terme els darrers mesos per la UManresa-FUB ha permès validar l'enquesta. «Podem afirmar que és una prova útil. Els resultats obtinguts han permès millorar l'enquesta, canviar qüestions que creiem que no eren útils», explica Xavier Gironès, un dels responsables de l'arquitectura de l'enquesta, i que està convençut de la seva utilitat per millorar la ciutat. «Permetrà a les institucions una resposta molt més acurada de les necessitats dels ciutadans», assegura.

Per acabar, Gironès remarca que «amb les premisses de l'OMS tenim la certesa que els resultats podran definir el perfil dels ciutadans dins d'un marc comprensible de classificació i caracterització».



Comparativa per barris

Els resultats que donin els enquestats es classificaran per bar-ris, ja que no tots presentaran les mateixes necessitats. Algunes de les afirmacions és complicat englobar-les en un sentit general de la ciutat de Manresa, com per exemple l'estat de les voreres.

Al marge d'aquesta classificació, els enquestats també hauran de detallar el sexe, l'edat i la quantitat d'anys que fa que viuen a la ciutat, així com la seva nacionalitat i la ciutat d'origen, en cas que n'hi hagi.