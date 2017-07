Presenten una associació per ajudar a afrontar la pèrdua d'un nadó

Little Stars es va presentar ahir públicament, al Casino de Manresa, com l'associació de la Catalunya Central dedicada al suport a famílies que han perdut un nadó en l'etapa gestacional o neonatal.

«Sabem el que és perdre un nadó, volem escoltar i ser escoltats» va ser la frase amb la qual els seus impulsors, i davant unes 40 persones, van voler donar a conèixer aquesta nova associació sense ànim de lucre, que confia consolidar-se.

Va néixer per mitjà de dues parelles bagenques al final del 2015, que van tenir la pèrdua d'un nadó durant la seva gestació. Núria Cabero, Jordi Amblàs, Marc Solanelles i Ruth Hurtado van veure la necessitat d'impulsar un col·lectiu d'aquestes característiques que vetlli pel record de les vides d'aquests nadons i que ajudi tots aquells que ho han patit d'una manera o altra.

L'objectiu principal, segons va dir Solanelles, és «evitar que els nadons que moren durant la seva etapa de gestació no quedin en l'oblit i poder sensibilitzar la societat». I, per fer-ho, va destacar que «s'impulsaran trobades i accions com grups d'ajuda mútua i tallers, que serviran per escoltar i ser escoltats per part de gent que ens comprèn».

Per finançar l'associació Little Stars hi haurà quatre elements vitals: els socis, la venda de marxandatge, subvencions d'administracions públiques i donatius privats.