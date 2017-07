Compte enrere per a l'aprovació de l'ampliació de la zona blava de Manresa

Al pàrquing Saclosa serà un dels punts on aniran part de les 515 noves places de zona blava

Al pàrquing Saclosa serà un dels punts on aniran part de les 515 noves places de zona blava arxiu/alba iglesias

L'aprovació de l'ampliació i abaratiment de la zona blava de Manresa, que ha neguitejat el comerç del centre de la ciutat, ha entrat en la seva recta final.

Els termes de l'acord entre l'equip de govern municipal i la concessionària del servei, l'empresa Eysa, podrien passar pel pròxim ple. Si no fos així, cal tenir en compte que a l'agost no se celebra sessió plenària i –excepte si es convoqués una sessió extraordinària– quedaria per al ple de setembre.

Tenint en compte que la proposta de modificació presentada per CDC i ERC al principi de maig preveia la posada en marxa, inicialment, per al mes de setembre, que després de l'aprovació caldrà un període d'exposició i que el mateix regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, ha recordat que cada dia que passa sense rubricar-se l'acord li costa mil euros, a l'Ajuntament, si queda per a més endavant els terminis prodrien dilatar-se massa.

La proposta feta pública per l'equip de govern proposa diversos canvis en la concessió de la zona blava de Manresa, que des de l'any 2005 és explotada per l'empresa Eysa, entre els quals passa de les 668 places de zona blava actuals a 1.183, amb un increment de 515 places.

Els objectius principals dels canvis que es proposen són abaratir la tarifa de la zona blava, que actualment és única i té un preu d'1,88 euros/hora, i passar-la a dues tarifes: 1,70 euros/hora per a 722 places i 1,50 euros/hora a 461 places.

També es vol aconseguir millorar la gestió de la mobilitat; no allargar la concessió amb l'empresa que explota la zona blava, que finalitza el maig del 2023 (després de l'ampliació de 3 anys que es va fer en el mandat anterior); eliminar el cost que té per a l'Ajuntament haver de fer front a l'ocupació garantida del 55%; i també garantir la disciplina viària a les zones de càrrega i descàrrega i parades de bus urbà.

La proposta ha generat oposició i neguit entre el comerç del centre (vegeu Regió7 del 9 de juny). Pel que fa a la UBIC, favorable al creixement d'aparcament regulat, ha reclamat una tarifa tova «més barata que la proposada» (vegeu Regió7 del 27 de juny).

Un dels punts objecte de negociació entre l'Ajuntament i la concessionària ha estat el repartiment dels possibles beneficis generats per l'ampliació de places. El regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, es va mostrar favorable que aquest repartiment «no hauria d'excedir del 20% per a la concessionària i del 80% per a l'Ajuntament».

L'ampliació suposarà una inversió de 225.000 euros, 155.000 euros per la compra i instal·lació de nous parquímetres; 70.000 euros de condicionament del pàrquing Saclosa i actuacions de se-nyalització. Aquestes despeses les assumirà la concessió.