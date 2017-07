Festa Intercultural amb balls i parades a Sant Domènec

La plaça de Sant Domènec va acollir ahir la 6a Festa Intercultural. Hi va haver balls i música tradicional de diferents entitats de nouvinguts. També hi havia una dotzena de parades d'artesania i s'hi podien fer tastos de plats gastronòmics de diferents països. La festa va ser molt concorreguda, sobretot a partir de les 6 de la tarda. A Manresa hi ha població provinent de 104 països diferents.