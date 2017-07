La importància de la immmigració

Si la població de la ciutat va augmentar, tot superant els vint mil habitants, no va ser per la pròpia dinàmica poblacional sinó per la immigració.

La immigració anava molt lligada a la conjuntura econòmica. La demanda de treball a les fàbriques tèxtils, als tallers, al servei domèstic de les famílies benestants provocava un augment de població gràcies a l'arribada de nombrosa gent de les zones del camp, majoritàriament. A Manresa, una mica més de la meitat de la població hi havia nascut, seguien els nascuts als pobles del Bages –sobretot dels sectors dels altiplans– Anoia, Solsonès, Berguedà, Segarra, Osona i Alt Urgell.

De la població provinent de fora de Catalunya predominaven els nascuts a l'Aragó, la majoria dels quals eren de la Franja, mentre que el percentatge d'habitants procedents d'altres punts de l'estat espanyol era insignificant. El fet que Manresa tingués des del 1859 una línia de tren cap a ponent i una cap a la zona de muntanya va facilitar la mobilitat. El tren va ser l'element que va connectar els centres d'expulsió d'immigrants amb els centres receptors, i Manresa era la primera gran ciutat que es trobaven quan anaven en direcció als nuclis industrials.

D'altra banda, també es va mantenir la immigració provinent de la muntanya, que venia a Manresa a buscar terres per a l'home i treball a la fàbrica per a la dona i les filles. Però la població era molt fluctuant en aquest període.

Una crisi econòmica, com la que va provocar la pèrdua del mercat colonial amb la guerra de Cuba el 1898, l'encariment del preu del cotó en floca i la reducció del consum peninsular a causa d'una crisi agrària va repercutir en el tancament de moltes fàbriques i conflictes laborals amb vagues i locauts empresarials. Aquests fets es van traduir en una forta emigració per evitar la repressió o per millorar les condicions laborals. Persones que hi vivien i que van marxar de Manresa per acabar buscant feina a altres ciutats.

Un text d'aquells anys deia: «La población flotante de esta ciudad excede un 25 % del total de sus moradores (...) si las fábricas de hilados y tejidos de algodón funcionan aumenta el número de habitantes que huyen de los pueblos agrícolas (...) pero cualquier contrariedad interrumpe esta corriente y un sin número de familias emigran a otras poblaciones».

Tot i aquests fets, la ciutat de Manresa continuava desenvolupant el paper de capital intercomarcal.