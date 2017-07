Benedicció de Sant Cristòfol sense cues a causa de les obres a la Bonavista

«Que Sant Cristòfol et guardi de prendre mal». És la frase que més ha repetit aquest dilluns un dels membres del Montepio de Conductors als ocupants dels vehicles que aquest dilluns han anat a beneir el seu vehicle a Manresa. L´acte l´ha organitzat el mateix Montepio al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, com sempre. S´ha dut a terme sense cues a causa de les obres a la Bonavista, punt que els conductors eviten per evitar-se trobar problemes de trànsit.

El Mossèn Jacint Verdaguer, cruïlla amb la plaça Sant Jordi, s´ha dividit en dos carrils. A banda i banda s´hi han instal·lat tarimes des de les quals es beneïen els vehicles. Als conductors se´ls hi ha lliurat la tradicional medalla de Sant Cristòfol beneïda.

La primera hora han beneït els vehicles Mossèn Antoni Boqueras, rector de la Seu i el Carme, i mossèn Antoni Castillo, de Viladordis. De les 8 a les 9 del vespre hi han sigut mossèn Jaume Serra i mossèn Xavier Estopà, de la Seu i el Carme.

El president del Montepio, Llorenç Juanola, ha assegurat que amb els canvis a l´entorn de la Bonavista han estat pendents fins a última hora per saber si podrien celebrar la benedicció al lloc de sempre, davant de la seu de l´entitat. Finalment ha pogut ser.

Opina que es tracta d´una tradició que l´entitat també porta a terme a poblacions on hi té delegacions com Berga. «Les tradicions s´han de fer durar el més possible», ha assegurat.

Els diners que es recaptin, tothom ha pagat la voluntat, es destinaran al nou centre oncològic contra el càncer infantil de l´Hospital de Sant Joan de Déu d´Esplugues.

Pel Jacint Verdaguer hi han passat molts cotxes nous, alguns d´època, vehicles de transport i també de serveis com Mossos d´Esquadra i Bombers de la Generalitat. Alguns, els que menys, han passat de llarg.

El Montepio ha celebrat aquest dilluns la patronímica de Sant Cristòfol, patró dels conductors, amb una missa solemne a l´església de Sant Andreu. Posteriorment ha lliurat guardons a persones i institucions que s´han distingit en alguna faceta relacionada amb l´entitat, la defensa dels conductors o la seguretat viària. S´ha reconegut un dels socis més veterans i actius, Marcel Roqueta, i el suport d´un soci jove, PlínioGómez. També ha reconegut els Mossos d´Esquadra com a institució per la seva tasca de seguretat viària a les carreteres catalanes.