Modificació semafòrica a l'entorn de la nova plaça Bonavista

Avui s'han iniciat obres en dos punts propers a la plaça Bonavista, en el marc de l'operació d'urbanització de la plaça i canvis en la mobilitat de l'entorn.

Per una banda, s'han iniciat els treballs d'ampliació de la semaforització de la cruïlla de la carretera de Vic amb el carrer de Gaudí, consistents en la canalització soterrada de serveis. Durant les obres es podrà afectar un carril de circulació de la carretera de Vic de forma no simultània, tant d'entrada com de sortida. És previst que aquests treballs durin 2 setmanes. S'ha de recordar que el carrer Gaudí canviarà properament de sentit, entre el carrer Sant Joan d'en Coll i la carretera de Vic (serà en sentit baixada), i per aquest motiu es fan aquestes obres de regulació semafòrica.

D'altra banda, avui mateix, han començat també els treballs d'obra per a l'ampliació de la cruïlla semaforitzada del carrer Bertrand i Serra amb la carretera del Pont de Vilomara, a la zona també de l'inici del carrer Sant Joan d'en Coll. Per aquest motiu, el trànsit de vehicles dins la intersecció es regularà en pas alternatiu amb semàfors provisionals. És previst que aquest treballs durin 3 setmanes.

La setmana passada ja es va fer el canvi de sentit del carrer de Sant Joan d'en Coll i properament s'aniran duent a terme més obres i canvis de mobilitat al sector, tal com es va informar la setmana passada.