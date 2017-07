L'associació de veïns de la Plaça Catalunya celebra aquest cap de setmana la Festa Gran del Barri

L´associació de veïns de la Barriada Saldes Plaça Catalunya ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Gran del Barri que es durà a terme aquesta setmana, del dijous 13 al diumenge 16 de juliol amb activitats per a tots els gustos. La festa gran arrencarà el dijous 13 de juliol amb la xerrada 'Invulnerables enfront les addiccions' que anirà a càrrec de Sor Lucia Caram i els Mossos d'Esquadra al Centre Cívic Selves i Carner.

Divendres 14 de juliol començarà la jornada amb la tradicional recollida d'aliments a benefici de Càritas Manresa que es durà a terme a la Plaça Catalunya des de les 10h fins a la 13h i que es repetirà també el dissabte 15 de juliol a la mateixa hora. A la tarda de divendres, ja a partir de les 19h, tornarà una nova edició del 'Va de Tapes' amb la participació dels bars del barri 'Uniqus', 'Delorean', 'Savoy', 'Caliu' i 'Rusiñol', que han creat tapes especials per a l'ocasió. A les 22h la Plaça Catalunya s'omplirà de música amb el concert del 'Combo DA CAPO de l'Esclat' i 'Ayawascat Band'.

Dissabte 15 de juliol a les 17h el Parc Vilacloses prendrà el protagonisme per acollir la Festa 'Estels de Vida' amb tot d'activitats infantils amb inflables, tallers d'estels, maquillatge i escacs amb la col·laboració de l'Associació Cultural Argentina. A les 18:30h també hi hauria beenar per a tots els participants dels tallers, mostra de Vehicles dels Mossos d'Esquadra i a les 20h es durà a terme una volada d'Estels.

A partir de les 20:30h la festa es traslladarà a la Plaça Catalunya on tindrà lloc la Botifarrada popular i el Pregó de la Festa Gran del Barri que enguany anirà a càrrec del filòleg Lluís Calderer. La festa continuarà a les 22h amb l'actuació de Carla Show que donarà pas al Ball de Nit amb l'orquestra 'Gran Premier'.

Diumenge, 16 de juliol a les 8 del matí tindrà lloc una caminada fins al Celler del Molí del Collbaix (necessària inscripció prèvia abans del dijous 13 de juliol contactant al tel. 93 873 63 64 /93 877 24 88). Les festes acabaran el diumenge a les 19:30h a la Plaça Catalunya amb la ja tradicional Cantada d´havaneres a càrrec de la formació 'Cavall Bernat'.



Programa de la Festa Gran de la Barriada Saldes Pl. Catalunya



Dijous, 13 de juliol

CENTRE CÍVIC SELVES I CARNER

19h – Xerrada 'Invulnerables enfront les addiccions' amb Sor Lucia Caram i els Mossos d'Esquadra

Divendres, 14 de juliol

PLAÇA CATALUNYA

10:00 a 13:00h - Recollida d'aliments 'LA FAM NO FA VACANCES'

19:00h - VA DE TAPES amb els bars 'Uniqus', 'Delorean', 'Savoy', 'Caliu' i 'Rusiñol'.

22:00h – Música a la Fresca amb 'Combo DA CAPO' i 'Ayawascat Band'.

Dissabte, 15 de juliol

PLAÇA CATALUNYA

10:00 a 13:00h - Recollida d'aliments 'LA FAM NO FA VACANCES'

PARC VILACLOSES

17:00 a 20:30h – Inflables per la Mainada, taller d'estels, maquillatge i escacs

18:30h – Berenar

19:00h – Mostra de Vehicles dels Mossos d'Esquadra

20:00h – Volada d'Estels

PLAÇA CATALUNYA

20:30h - Botifarrada popular

21:30h - Pregó de la Festa a càrrec de Lluís Calderer

22:00h – Actuació de Carla Show

23:00 – Ball de nit amb Orquestra Gran Premier

Diumenge, 16 de juliol

PLAÇA CATALUNYA

8:00h – Caminada al Celler El Molí de Collbaix

19:30h – Cantada d'Havaneres a càrrec de 'Cavall Bernat'