Mil alumnes d'autoescoles no poden fer l'examen de conduir a Manresa per la vaga

És l'època de l'any en què molts joves estudien la teòrica per obtenir el permís de conduir i es preparen per a l'examen pràctic, però les pistes de Manresa estan molt més buides del que és habitual. La vaga d'examinadors ha agreujat més la delicada situació per la qual passen les autoescoles. Calculen que prop de mil alumnes de la regió central no es podran examinar de teòrica i pràctica aquest estiu a la capital del Bages si la protesta es manté fins al 31 de juliol, tal com havien anunciat els examinadors. Una situació que posa contra les cordes les autoescoles, ja que la gran majoria de matriculats fan pràctiques unes setmanes abans de presentar-se a l'examen.

«La situació és molt delicada perquè són els mesos que les autoescoles haurien de facturar més i la diferència respecte a l'any passat és molt evident. Cada autoescola deu notar l'impacte de la vaga d'una manera diferent, però pel que he anat veient les matriculacions han baixat entre el 20% o el 40%», destaca José Antonio Pérez, representant al Bages de la Federació d'Autoescoles de Barcelona. La vaga va començar el 19 de juny a tot l'Estat i fins al 31 de juliol no es fan exàmens els dilluns, dimarts ni dimecres. Llavors hi haurà vacances i la rutina tornarà el setembre, però la llista d'espera és llarga i es tardarà mesos a tornar a la normalitat. Calculen que s'hauran deixat de fer més de 600 exàmens pràctics i prop de 400 de teòrics a Manresa.

Tot i les conseqüències negatives de la protesta dels examinadors, les autoescoles diuen que entenen les seves reclamacions. De fet, els professors dels centres de conducció es van manifestar la setmana passada a Barcelona per insistir que la situació no és puntual sinó que s'arrossega de fa anys, i que els està perjudicant greument la falta d'examinadors i la gestió que fa la DGT a l'hora de programar els exàmens davant la manca de personal que avalua les aptituds dels alumnes davant el volant.

«Amb aquesta situació, la gent prefereix esperar a treure's el carnet. A part, es trenca tota la rutina habitual. Molts joves es treien en aquesta època de l'any la teòrica i en els mesos posteriors feien les pràctiques. Ara s'ha reduït molt el nombre d'alumnes que es presenten a la teòrica per la vaga. Els dies que tocaria fer-ho a Manresa, els de teòrica tenen la possibilitat de fer el test a Barcelona, però són pocs els que opten per aquesta opció», detalla el responsable de l'autoescola Minorisa, Jordi Picas.

Per la seva banda, els responsables del centre de formació viària Logos asseguren que el dia 25 de juliol enviaran a Barcelona una vintena d'alumnes a fer l'examen teòric. La idea és anar-hi en tren. «Els dies de vaga, no tots els examinadors n'han fet. El darrer dilluns que es van fer exàmens, van venir cinc avaluadors», afegeix Picas.

La pressió dels examinadors ha fet cedir la DGT, que ha anunciat que crearan 500 noves places d'examinadors a arreu de l'estat abans de que acabi el 2017. En tot cas, els responsables de les autoescoles de Manresa asseguren que fins a principi de l'any que ve encara estaran pagant car les conseqüències de la protesta. Falta per concretar quants en tocaran a la província de Barcelona, però els directors d'autoescola consultats consideren que es podrien solucionar molts dels problemes endèmics.