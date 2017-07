Pizzes manresanes 'customitzades' en honor de la ciutat on viu i treballa

Miguel Ángel Chocco ha volgut aportar quelcom a la ciutat que l'ha acollit creant unes pizzes molt especials. Explica que al seu país, a l'Uruguai, és habitual vendre aquesta menja per metres: un quart, mig i un metre. «La fem nosaltres, la salsa i la massa són diferents, du un altre tipus de mozzarella i es ven per metres, tot i que la servim en caixes de mig metre perquè més grans no les podríem portar». Hi ha sis pizzes i, a banda de portar totes tomàquet, mozzarella i orenga, duen ingredients relacionats amb el seu nom manresà: la Ben Plantada, teta gallega; La Llum, ametlla ratllada; la Tirallongues, pernil i pinya; la Correfoc, jalapeños, carn picada, xoriç picant i salsa barbacoa; L'Aixada, botifarra blanca i negra, i La Sèquia, ceba i albergínia. Per triar els ingredients, va tenir la col·laboració de les entitats lligades als noms que va triar: la colla castellera, Xàldiga, l'Associació Misteriosa Llum... En el cas de la pizza La Sèquia, comenta que responsables de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia van celebrar un acte intern i n'hi van encarregar set metres.