52 infants gaudeixen d'un campus esportiu al Congost fruit de la solidaritat

52 infants del programa Invulnerables contra la pobresa infantil que es porta a terme a Manresa, ciutat que va ser la primera a acollir aquesta experiència solidària, i a altres municipis catalans, participen aquest mes de juliol en les estades esportives del Campus #Invulnerables. Aquesta experiència els permet viure l'esport com una eina lúdica i educativa, partint de la base que l'activitat física i esportiva ajuda al desenvolupament harmònic dels infants i joves i que contribueix, alhora, a l'educació en valors i a prevenir el sedentarisme i altres desordres de la salut.

El Campus #Invulnerables està promogut per l'equip del programa #Invulnerables de l'Obra Social la Caixa i té l'assessorament pedagògic de la La Granja, Fundació per a l'Educació i l'assessorament esportiu de la Fundació Foment del Bàsquet Manresa. L'edició d'enguany del campus s'ha presentat en un acte que s'ha celebrat aquets matí de dimarts a les instal·lacions del Congost de Manresa. Entre altres, hi han assistit sor Lucia Caram; els regidors Àngels Santolària i Jordi Serracanta, i Fèlix Salido, membre del consell d'administració del Bàsquet Manresa.

Al campus s'hi porta a terme un treball integral amb els nens i les nenes i, en alguns moments puntuals, amb els seus pares, entenent que el treball de tot l'ecosistema resulta més beneficiós per als nens i les seves famílies. Es fan activitats que permeten treballar les emocions i el desenvolupament afectiu (vivencial i emocional), cognitiu (aprenentatge), transcendent (contemplació) i social (valors i relacions).

L'objectiu és que els nens i nenes gaudeixin de les seves vacances i es diverteixin mentre assoleixen uns valors que els fan créixer personalment. Aquests són: confiança, treball en equip, paciència i responsabilitat.



Característiques de les estades

Les estades esportives s'adrecen a nens i nenes d'entre cinc i dotze anys i es realitzen durant el mes de juliol en quatre torns. L'horari és de 9 del matí a 5 de la tarda, amb esmorzar i dinar inclosos.

Les activitats es realitzen, principalment, dins del pavelló Nou Congost, tant a la pista de parquet flotant, per a les activitats esportives, com en altres espais de l'equipament per a dur a terme altres activitats i tallers. També hi haurà moments per sortir i fer activitats en altres ambients dins de la Zona Esportiva del Congost i una sortida setmanal a la piscina i a La Granja de Palau Tordera.

Les activitats, segons les edats dels infants, són les següents: jocs de pilota, jocs populars, taller de contes, expressió corporal, joc simbòlic, jocs de taula, jocs cooperatius, jocs preesportius i psicomotricitat per a què desenvolupin la coordinació, l'agilitat, etc.

L'organització remarca la col·laboració de diverses entitats per fer possible aquestes estades. Són: Fundació FC Barcelona, Fundació Núria García, Fundació Rosa Oriol, Fundació Foment del Bàsquet Manresa i La Granja de la Fundació per a l'Educació.