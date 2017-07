Actualitzaran la guia-mapa del Camí Ignasià i editaran un vídeo del trajecte

La Xarxa de Municipis i Ens del Camí Ignasià va celebrar la seva setena reunió a Castellgalí, en una jornada que va aplegar una trentena de persones en representació d'un dotzena de poblacions catalanes per on passa el camí.

Durant la trobada es va fer un resum de la darrera reunió de la comissió gestora del Camí Ignasià que lidera la Direcció General de Turisme, així com una explicació detallada de les accions de promoció dutes a terme i previstes, com la nova edició actualitzada de la guia-mapa desplegable d'aquesta ruta i d'un vídeo promocional. L'Ajuntament de Manresa hi va presentar l'estat de les actuacions del projecte Manresa 2022 i la proposta d'accions relacionades amb el Camí Ignasià, en concret, la promoció del camí en el tram català Fraga-Manresa, de 183 km i amb set etapes. Els assistents van visitar el Museu de Castellgalí i el nou alberg municipal.