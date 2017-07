Arran reclama una altra piscina pública a l'aire lliure i a preus populars per als joves

Amb l'arribada de l'estiu, l'assemblea de joves Arran Manresa ha iniciat una campanya que porta per lema 'A l'estiu, volem aigua'. L'organització reclama una piscina pública, a l'aire lliure i a preus populars per les joves de Manresa. Defineixen aquesta reivindicació com una qüestió "no només de salut", sinó també com "l'afirmació de què volem una vida digna". Una vida, continuen, que no només consisteixi en treballar, i en la que també hi tingui cabuda el gaudi. El col·lectiu exigeix a l'Ajuntament de Manresa "l'acompliment del nostre dret a refrescar-nos a l'estiu, sense condicions".



Que la pagui un impost a les piscines privades



Les joves d'Arran afirmen amb contundència que estan "fartes de la manca de serveis públics dignes", els quals veuen com espais on viure "la nostra quotidianitat en comú". Asseguren que batallaran per tal que aquests esdevinguin "combat diari contra el masclisme, el racisme i el capitalisme que dicta que només uns pocs es poden permetre gaudir de la piscina a l'estiu". I contraposen això a la situació actual, en la qual la classe treballadora "sovint no ens podem permetre anar als pobles propers, on sí que hi ha piscines grans i pensades perquè la població pugui refrescar-se, ni pagar els preus abusius de la piscina municipal de Manresa; ni tan sols posar l'aire condicionat". Per combatre el que consideren una "desigualtat de classe", Arran Manresa exigeix que aquesta piscina sigui finançada amb un impost que gravi les piscines privades. Aquesta és, diuen, una mesura per "redistribuir la riquesa".

Des de l'organització juvenil també critiquen el que consideren uns equipaments "insuficients", i detallen que la població de Manresa només disposa d'una piscina municipal d'estiu "molt petita", amb una entrada que costa de sis a set euros per dia, i que a més té funció de piscina esportiva, amb les molèsties que comporta per a l'usuari barrejar ambdues activitats. Es pregunten per què Manresa disposa d'uns equipaments entre 5 i 20 vegades inferiors per capita als d'altres municipis de la comarca, situació que no els sembla "ni lògica ni justa".

Per a Arran Manresa, construir una piscina no només és una resposta a les necessitats de la classe treballadora, sinó també "l'alternativa més ecològica". "Volem posar de relleu", expliquen, "com les piscines privades malgasten i contaminen l'aigua perquè uns pocs puguin gaudir-ne", i critiquen en aquest sentit la "despossessió dels espais comuns".

"Les joves tenim dret a poder gaudir d'una activitat tan popularitzada i també necessària com banyar-se a l'estiu", exclamen les militants. "Aquest estiu, hem dit prou a la vida de merda que ens imposen". Volen banyar-se, manifesten, i exigeixen a l'Ajuntament de Manresa que "posi els mitjans per poder fer-ho".