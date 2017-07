La benedicció de Sant Cristòfol es fa sense cues tot i les obres a la Bonavista

«Que Sant Cristòfol et guardi de prendre mal». És la frase que més va repetir ahir un dels membres del Montepio de Conductors als ocupants de vehicles que van anar a beneir-los. L'acte el va organitzar el Montepio al carrer Mossèn Jacint Verdaguer. Es va dur a terme sense cues i amb força agilitat i fluïdesa tot i les obres que hi ha al sector de la Bonavista. L'entitat calcula que més de 1.200 vehicles van rebre la benedicció.

El carrer Mossèn Jacint Verdaguer, cruïlla amb la plaça Sant Jordi, es va dividir en dos carrils. A banda i banda hi havia instal·lades tarimes des de les quals es beneïen els vehicles. Als conductors se'ls lliurava la tradicional medalla de Sant Cristòfol, també beneïda. Van iniciar la benedicció mossèn Antoni Boqueras, rector de la Seu i el Carme, i mossèn Antoni Castillo, de Viladordis. De les 8 a les 9 del vespre ho van fer mossèn Jaume Serra i mossèn Xavier Estopà, de la Seu i el Carme.

El president del Montepio, Llorenç Juanola, va assegurar que amb els canvis a l'entorn de la Bonavista l'entitat va estar pendent fins a última hora per si podia celebrar la bededicció al lloc de sempre, davant la seu de l'entitat. Va afirmar, també, que es tracta d'una tradició que l'entitat també porta a terme a poblacions on té delegacions com Berga. «Les tradicions s'han de fer durar el màxim possible», va assegurar.

Els diners que es recaptin –tothom va donar la voluntat– es destinaran al nou centre oncològic contra el càncer infantil de Sant Joan de Déu d'Esplugues.

Pel Jacint Verdaguer hi van passar molts cotxes nous, alguns d'època, vehicles de transport i també de serveis com Mossos d'Esquadra, ambulàncies i dels Bombers de la Generalitat. Alguns, els menys nombrosos, van passar de llarg.