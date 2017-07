El comerç del Centre Històric fa pinya contra la nova zona blava de Manresa

A les associacions de comerç del Centre Històric de Manresa no els ha agradat gens la proposta de modificació de la zona blava de la ciutat que han negociat l'equip de govern i l'empresa concessionària, Eyssa.

Han consensuat una posició unitària, que han donat a conèixer a l'Ajuntament mitjançant una instància, en la qual deixen ben clar que «no volem aquestes noves 515 places que castigaran més la nostra zona comercial» i proposen que, si de cas, l'ampliació de la zona blava es faci «cap a la zona dels Trullols i les Bases de Manresa».

Des del seu punt de vista, amb la reforma proposada «se sacrifica una part de la ciutat sense aparcament gratuït o a preus assequibles en benefici d'una altra part que té molt aparcament gratuït».

Així que fan una proposta, que es faci una prova pilot en què les zones blaves ja existents a la zona comercial del centre de la ciutat de dilluns a divendres siguin de pagament i els dissabtes, gratuïtes. I que les noves 515 places que es volen ampliar a l'entorn de les ja existents se situïn al sector del carrer Joan Fuster i l'avinguda dels Països Catalans (amb aparcaments en bateria) i que «de dilluns a divendres siguin gratuïtes i els dissabtes, de pagament» als preus que l'equip de govern té pensats per a les noves places.

Consideren que la gran factura «que els manresans hem de pagar per una mala gestió ha de ser compartida per tots i no per una part ja castigada de la ciutat».

La petició la signen les entitats de comerç del Centre Històric: Associació de Comerciants del Carrer Nou, l'Associació de Comerciants del Carrer Born i la Plana de l' Om, l'Associació de Comerciants del Carrer Urgell, Plaça Clavé, Jaume I i l'Associació de Comerciants del Carrer Sobrerroca , Plaça Major, Sant Miquel i Voltants.



Preu massa alt

Totes les entitats comercials sol·liciten a l'equip de govern de CDC i ERC que revisi els preus de la zona blava per fer-la assequible i més atractiva i aconseguir l'efecte desitjat de rotació de vehicles. Segons afirmen, per aconseguir que la rotació de vehicles a la zona blava beneficiï el centre de la ciutat «els preus haurien de ser mes assequibles».

La proposta de l'equip de govern és que es passi dels 1,88 euros l'hora actuals a 1,50 o 1,70. Amb aquests preus i l'ampliació de places, els comerciants creuen que no s'aconseguirà fer rotar més els vehicles sinó «tot el contrari».

Els comerciants es posicionen després d'una reunió amb el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy i remarquen que la distribució de les 515 noves places de zona blava s'ha decidit sense consultar-los.