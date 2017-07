L'Ajuntament ordena a Pymsaforest cessar l'activitat més sorollosa, i la torna a multar

L'Ajuntament de Manresa ha ordenat a l'empresa Postes y Maderas SA (Pymsaforest), que es dedica a la comercialització de pals de fusta tractats amb creosota i amb sals hidrosolubles, el cessament i clausura parcial de l'activitat que desenvolupa al barri de Valldaura que genera més soroll. A banda, ha iniciat un nou expedient sancionador contra l'empresa per superar els límits de soroll, el sisè en poc més d'un any, que podria comportar a Pymsaforest multes per valor d'entre 12.001 i 300.000 euros.

Situada al barri de Valldaura, Pymsaforest té en contra els veïns des de fa prop de quatre dècades. Es queixen del soroll que genera, dels fums i de les pudors que emana i, sobretot, dels problemes que pot provocar en la seva salut l'ús de la creosota, que és considerada per la Unió Europea com un possible agent cancerigen.

El consistori ha explicat que el cessament de part de l'activitat i la clausura parcial s'hauran d'executar en el termini màxim d'una setmana a partir del moment que finalitzi el termini d'audiència de deu dies previst per tal que l'empresa pugui presentar al·legacions, documents o proves en defensa dels seus drets i interessos.

Pymsaforest no ha aplicat les mesures correctores que ja se li han requerit en diverses ocasions i per les quals ha estat sancionada en cinc ocasions per l'Ajuntament per temes de soroll i, ara, aquest, juntament amb la Generalitat, ha comprovat que continua superant els límits de soroll i, per tant, li atribueix infraccions tipificades com a molt greus. És per això que ha ordenat la clausura parcial provisional de l'activitat i ha convocat els responsables de l'empresa per trobar solucions definitives. També ha convocat una reunió informativa amb els veïns. Ambdues és previst que se celebrin aquesta setmana.



Infraccions molt greus

Segons ha informat el consistori, Pymsaforest és la presumpta responsable de la comissió de dues infraccions de caràcter molt greu, per haver superat els límits de soroll legalment establerts a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Per aquest motiu, l'Ajuntament té oberts procediments administratius a l'empresa, en els quals, apunta, figuren com a interessats els veïns més propers a l'activitat, i li ha imposat diverses sancions. En aquest marc, continua, ha requerit en diverses ocasions a l'empresa que prengui les mesures oportunes per mantenir els sorolls que produeix l'activitat dins dels límits de la legalitat.



Encara més soroll

Fins ara, Pymsaforest no ha aplicat les mesures correctores suficients. Ara, se li atribueix la presumpta responsabilitat en dues infraccions: una consistent a reincidir durant dos anys en la comissió d'infraccions de caràcter greu pel que fa a la immissió de sorolls, i una altra per sobrepassar encara més els límits en un nou mesurament elaborat el mes passat pel Servei d'Avaluació i Gestió de la Contaminació Acústica de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, amb la col·laboració dels serveis tècnics municipals de l'Ajuntament. Ambdues infraccions estan tipificades com a molt greus per la llei esmentada, que preveu sancions econòmiques d'entre 12.001 i 300.000 euros per a cadascuna.

A la vista dels resultats dels darrers mesuraments, i de la reincidència en l'emissió de sorolls que superen els límits, l'Ajuntament ha ordenat a l'empresa el cessament i la clausura parcial de l'activitat, de manera provisional, quant als processos i a la part productiva (només pot mantenir activitats que no suposin manipulació de mitjans mecànics, com ara el treball al magatzem i l'administratiu), fins que l'empresa acrediti l'execució de les mesures correctores necessàries adreçades al compliment dels valors límit.



Cinc sancions i les dues d'ara

Com hem esmentat, les dues noves sancions en temes de soroll no són noves. Tal com ja va informar Regió7, el maig del 2016 l'Ajuntament va imposar una sanció de 7.501 euros a Pymsaforest com a responsable d'una infracció greu consistent a no sotmetre l'activitat als controls periòdics preceptius d'acord amb la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats. El setembre del mateix any li va imposar tres sancions més com a responsable de diverses infraccions: infracció molt greu (d'acord amb el mesurament de 19 maig 2015): 12.001 euros; infracció greu (d'acord amb el mesurament de 28 abril 2014): 901 euros, i infracció greu (d'acord amb el mesurament de 23 de novembre 2015): 901 euros. El desembre de 2016 es va fer un nou mesurament que va concloure que l'activitat no compleix els valors límits. El febrer del 2017, a la vista que no s'adoptaven mesures per a la minimització de les emissions sonores, es va requerir de nou l'adopció de mesures i se li va imposar una multa coercitiva de 400 euros. El mes passat es va fer l'informe sonomètric que va donar lloc a les mesures anunciades ahir. L'empresa ha recorregut i l'Ajuntament no va poder concretar, ahir, si n'ha pagat o no. Per evitar conflictes amb el tema del soroll, com ha passat, el 2015 Pymsaforest va portar al jutjat el mapa acústic de Manresa, aprovat per l'Ajuntament, per no estar d'acord amb la limitació sonora del solar on treballa, situat entre els carrers de Mossèn Vall, Rubió i Ors, Jorbetes i del Bruc, el lloguer del qual va renovar el gener del 2016. Aleshores, el consistori va assegurar que l'empresa estava fent passes per anar a un altre lloc.

D'altra banda, el 2015, la Generalitat la va sancionar amb 2.000 euros per no presentar el pla de gestió de dissolvents que dicta la normativa corresponent al 2012.