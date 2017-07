Peter Thiemann acosta la música a pacients de la Fundació Althaia

Acostar la música a persones que no hi poden accedir. Amb aquest objectiu, el prestigiós violoncel·lista Peter Thiemann, acompanyat per tres músics més del Liceu, va actuar a la Fundació Althaia. El van escoltar usuaris del Centre de Disminuïts Físics, de la Unitat de Semicrítics de la UCI, d'hospitalització i de la Unitat de Llarga Estada i Diàlisi del Centre Hospitalari. També hi va haver una actuació al vestíbul de consultes externes.