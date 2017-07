UManresa ajuda usuàries de Càritas formant-les per trobar feina

Deu usuàries de Càritas en risc d'exclusió social han participat en una formació impartida per la Clínica Universitària d'UManresa-Fundació Universitària del Bages per capacitar-les com a assistents de la llar o cuidadores de gent gran.

La formació que els ha impartit la fisioterapeuta de la Clínica Universitària Jennifer Baeza ha consistit en un taller d'ergonomia bàsica i esquena saludable.

El taller dóna compliment als acords inclosos en el conveni signat l'any 2015 entre ambdues institucions.

Aquest conveni signat establia que els usuaris de Càritas dels programes d'inserció laboral podrien prendre part en tallers d'UManresa d'ergonomia bàsica, activitat física saludable i gestió de l'estrés que els capacitessin professionalment i els ajudessin a millorar les seves oportunitats d'inserció en el món laboral.