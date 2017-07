Els veïns van presentar la primera instància el 1978 i la darrera, el maig

Els veïns més propers a Pymsaforest fa prop de 40 anys que preguen perquè l'empresa es traslladi a un altre lloc de la ciutat, com ara a un polígon industrial. La primera instància a l'Ajuntament la van presentar el 1978 per queixar-se del soroll que generava. L'última, el maig passat. Entremig, n'han presentat moltes més, i no només han fet arribar les seves queixes al consistori sinó també a altres institucions, des de la Generalitat fins al Síndic de Greuges i a Seprona.

Un dels veïns explicava ahir a Regió7 que el del soroll és un gran problema, però que també ho són, tant o més, el de les pudors i fums, i la inseguretat que els genera estar en constant contacte amb les emanacions de creosota sabent que està considerat un possible agent cancerigen. Recordava que el fet que no es pugui provar que la mort per càncer d'una persona l'ha causat aquest compost químic és el que ha permès que l'empresa treballi a prop de cases i també d'escoles.