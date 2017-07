Manresa homenatja la centenària Maria Recasens Fort

Maria Recasens Fort, nascuda el 9 de juliol del 1917 a Tarragona, vídua i teixidora durant la seva vida laboral, va rebre aquest dimarts la visita de la regidora de Gent Gran, Mercè Rosich, per lliurar-li un obsequi i un ram de flors en nom del consistori. L'acte, a la residència Hospital de Sant Andreu-FSSM, on viu Recasens, va tenir l'assistència dels seus familiars que no s'ho van voler perdre.