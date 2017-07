El projecte Invulnerables contra la pobresa infantil estrena campus esportiu

arxiu particular

Participants i artífexs del campus en la presentació, ahir al matí arxiu particular

El projecte solidari Invulnerables ha estrenat aquest estiu un campus esportiu. Nascut a Manresa i estès a altres municipis de Catalunya, Invulnerables lluita contra la pobresa infantil ajudant famílies que passen dificultats econòmiques per tal que els seus fills puguin gaudir dels mateixos serveis i oportunitats que la resta.

Ahir al matí, a les instal·lacions del Congost, on tenen lloc la majoria de les activitats, principalment al pavelló Nou Congost, es va fer la presentació del campus, amb la presència dels 52 nens i nenes de 5 a 12 anys als quals va adreçat, juntament amb Beatriu Dorado i Antoni Noguera, de CaixaBank, que fa possible el programa Invulnerables per mitjà de l'Obra Social la Caixa; els regidors Àngels Santolària i Jordi Serracanta; Fèlix Salido i Carles Sixto, del Bàsquet Manresa, que col·labora amb el campus; i sor Lucía Caram, impulsora d'Invulnerables.

El campus es porta a terme al llarg del mes de juliol, de les 9 del matí a les 5 de la tarda. A banda de les activitats esportives, els 52 nens i nenes que hi participen hi tenen inclòs l'esmorzar i el dinar.

Aquesta és la primera edició del campus. L'any passat, però, Invulnerables ja va oferir una activitat esportiva als infants que en formen part mitjançant el programa de la Fundació FC Barcelona FutbolNet. Aleshores, va arribar a 106 infants d'entre 6 i 14 anys.